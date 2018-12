Canadiense CDPG pagará US$ 247 millones por 6.68% de acciones en Sura Asset Management

La compañía canadiense Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) adquirirá el 6.68% de las acciones en Sura Asset Management S.A. (SURA AM), por lo cual pagarán US$ 247 millones.

Parte de estas acciones, el 3.03%, estaban en propiedad de International Investments S.A. (IISA) –con presencia en Perú- y por las cuales CDPQ pagará un monto de US$ 111’958,499.00.

Así lo reportó en Perú Nisa Asset Management S.A, accionista de IISA, en un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Cabe anotar que la compañía vendedora en Perú fue asesorada por LXG Capital.

El porcentaje restante de acciones compradas estaban en manos de Banagricola, una unidad de Bancolombia.

La operación de compraventa antes indicada está sujeta a la obtención por parte del CDPQ de la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica en México, toda vez que tanto SURA AM como CDPQ tienen presencia en dicho mercado.

Sura AM ofrece servicios financieros a casi 20 millones de clientes en México, Colombia, Perú, Chile, El Salvador y Uruguay.

“Grupo Sura es uno de nuestros socios más estratégicos en América Latina. Juntos, hemos realizado importantes inversiones a través de plataformas de infraestructura innovadoras enfocadas en el crecimiento sostenible a largo plazo. Esta transacción fortalece aún más nuestra asociación" dijo Michael Sabia, Presidente y CEO de CDPQ.

“Sura AM y su matriz, Grupo Sura, creen que una asociación a largo plazo con CDPQ, un inversionista institucional de ideas afines, traerá beneficios tales como el intercambio de ideas y estrategias en el espacio de gestión de activos y la asociación en la evaluación de oportunidades de expansión en la región ", dijo David Bojanini, CEO de Grupo Sura.