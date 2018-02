Camposol: “Hemos comprado tierras y empezamos a sembrar paltas en Colombia”

Camposol creció 33.2% en 2017 en términos de ventas, y, para su CEO, el avance responde a la estrategia tomada hace varios años de enfocarse en productos frescos y diversificar mercados.

El ejecutivo reveló a Gestión sus expectativas tras el inicio de las operaciones agrícolas fuera del Perú.

Inician una nueva etapa de expansión. ¿De qué se trata?

La internacionalización la empezamos abriendo subsidiarias en Estados Unidos, Europa y China, pero toda la operación estaba en el Perú. Ahora, hemos empezado a internacionalizar las operaciones agrícolas. Hemos comprado tierras y empezamos a sembrar palta en Colombia.

¿A qué se debe esta decisión?

Los supermercados y clientes nos pedían que ampliemos nuestra ventana productiva. Ahora, de estar presentes 16 semanas con palta, vamos a producir esta fruta casi 50 semanas en total.

¿Cuánto planean producir?

En la costa peruana no podemos llegar a más de 18 semanas de producción, por eso hemos buscado durante tres años la mejor zona fuera del país, y elegimos Colombia. A diciembre de 2017, teníamos sembradas 15 hectáreas en Colombia y vamos a crecer en el futuro para tener una producción igual a Perú. En tres años, comenzaría a dar frutos y en cinco a seis años habría mayor volumen.

Y en Perú, ¿cuántas hectáreas ya tienen produciendo?

Cerramos 2017 con 5,603 hectáreas, de las cuales casi 15% están en una fase de rendimiento medio y 60% tienen una producción pico. Algunas hectáreas como arándanos van a empezar a aumentar producción en 12 a 18 meses, y es por donde vendrá el crecimiento, junto a paltas.

¿Cómo le fue a los arándanos el año pasado?

Los arándanos representan 33% de nuestras ventas, y crecieron 21% en ventas respecto al 2016. El impacto por El Niño costero no fue muy significativo.

¿Y langostinos?

Hoy vamos a crecer en langostinos, en Tumbes, donde hay una oportunidad increíble, al migrar del sistema abierto de producción al sistema intensivo, casi como un invernadero, que tiene 20 veces más productividad.

¿En ese negocio, cuál es la meta trazada?

Teníamos 50 hectáreas de intensivos de langostinos el año pasado y ahora estamos en 106 hectáreas. Con langostinos empezaremos a distribuir directamente a supermercados. Este negocio representó 22% de las ventas del 2017 y se piensa ir aumentando.

¿Cuál es la estrategia en los canales de ventas?

La llegada al mercado, a través de la distribución propia, nos permitió decirle al canal todas las cosas que hacemos en productos frescos. Pero hoy día no nos quedamos en el canal. Nosotros queremos que la gente joven, que se preocupa por lo que come, conozca los beneficios de consumir sin químicos.

¿Alcanzarán la meta de duplicar el negocio en cinco años?

Dije en un momento (2017) que lograríamos duplicar el negocio en cinco años, pero creo que ya estamos a medio camino. No sé si lo dupliquemos antes, pero hemos visto que tenemos la oportunidad de multiplicarlo por más debido a la tendencia de consumo.

¿Hay un plan para entrar al mercado de capitales?

Tenemos una operación aprobada por la Security Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.), íbamos a hacer una IPO (Oferta Pública de Venta), pero al final decidimos no hacerlo, porque creemos que la empresa va a seguir mostrando buenas líneas de crecimiento y nos va a ayudar más en las valoraciones, mientras más historia favorable tenemos.

¿Este año habrá una decisión?

La empresa actualmente es privada. Sabemos que podemos entrar al mercado de capitales, pero tenemos todo el año para mirar. En su momento, vimos el mercado de bonos, pero hubo una crisis de mercados internacionales, por la caída de las bolsas, y se creó mucha volatilidad. Vamos a esperar que la volatilidad baje, los mercados se vuelvan a normalizar y de ahí salir.

¿Qué modalidad elegirán?

El mercado de capitales se divide en deudas, que son bonos principalmente, y en acciones. Nosotros tenemos los dos caminos listos. Vamos a ir viendo cuál nos conviene más. Lo mejor que puede hacer una empresa en crecimiento es tener varias fuentes de financiamiento abiertas.

Ventas de Camposol en 2017

Camposol reportó ventas por US$ 368.4 millones en 2017, debido principalmente al mayor volumen y mejores precios de paltas, y mayor producción de arándanos y langostinos.

Además alcanzó US$100 millones en flujos de operación, con lo cual podrá financiar parte de sus próximos planes de crecimiento.

La línea de frescos representó para la empresa el 70% de su venta, y el plan para este año es continuar en la misma línea. Además de langostinos, la palta representó 33% de las ventas de Camposol; arándanos, un porcentaje similar, y otros (uvas, cítricos, entre otros) 12%. Solo en paltas, el crecimiento en volumen vendido fue de 85.2%, debido a una estabilidad en temperaturas, y por más hectáreas que comenzaron a producir.

En el caso de los arándanos, el crecimiento fue de 24.9%, también por las nuevas tierras que comenzaron a producir.

Finalmente, en seafood, se reportó un crecimiento de 32.2%. De los US$ 63 millones del programa de inversiones de 2017, se desembolsaron US$ 52.2 millones durante el año, de los cuales US$ 20.3 millones se destinaron a arándanos, y el resto a negocio de langostinos, mandarina, maquinaria, planta y equipo, uva, palta y otras mejoras.