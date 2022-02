Cuando hablamos de almacenes, las zonas naturales para su ubicación son el sur y este de Lima, pero ahora también se suma Callao, con el proyecto que viene desarrollando Monte Azul. Hay otras zonas con alto potencial para desarrollar nuevos proyectos como es el caso de Lima Norte.

George Limache, jefe de Investigación de Mercados de Binswanger, revela -en base al último reporte de la consultora sobre almacenes en condominio-, que Callao, Ventanilla y Lima Norte se perfilan como nuevos espacios para la generación de estos proyectos.

“Hay varios drivers que empujan ello, uno es la ampliación del aeropuerto que viene acompañada de la dotación de diversos servicios, como más almacenes. Latam Logistic ya avanza con la construcción de nuevos condominios y hay otros dos proyectos en Gambetta que están en evaluación y esperamos que en los siguientes meses se puedan anunciar”, sostiene Limache.

Además,refiere que con el proyecto del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay habría más demanda por estos espacios que se podrían ofrecer en renta.

Lima Norte

Limache añade que en el Callao hay terrenos pequeños que calzan para hacer condominios, y en Lima Norte, en Los Olivos, límite con Independencia, se abre otra posibilidad para generar desarrollos en algunos terrenos. “Para un condominio pequeño, lo mínimo que se requiere son unos 20,000 m2. Y esos paños de terrenos más chicos se pueden encontrar en Los Olivos y en Comas. Un gran proyecto -dice Limache- es de 300,000 m2, y agrega que si bien más al norte hay otros espacios, como en Ancón, es cuestión de evaluarlo.

Estos proyectos se verían en un mediano plazo; ello debido a que en este momento se buscan espacios céntricos, pero el problema es el costo de la tierra.

Terrenos

“Para desarrollar un proyecto de almacén, el precio del metro cuadrado puede fluctuar entre US$ 100 y US$ 300 en distritos como Huachipa, Lurín, Villa El Salvador, y la zona de Gambetta, por ello en esas zonas hay mayor desarrollo. En zonas como Santa Anita, El Agustino, Breña, cerca de Lima, no hay mucho terreno, lo poco que hay tiene un precio muy elevado para la construcción de almacenes”, dice Limache.

PRECISIONES

Clases. Hay dos tipos de almacén en condominio, los de tipo I, cuya altura al hombro es superior a los 8 metros, y de tipo II, que es menor o igual a los 8 metros.

Vacancia. En los de tipo I es de 2.1%; en los de tipo II, 7.1%.

OTROSÍ DIGO

Entregas. La mayoría de industrias está demandando más espacios para almacenaje, y por ello para este 2022 se estiman nuevas entregas. Según el último reporte de Binswanger sobre almacenes en condominio (en complejo organizado), se estima que se tendrán 57,000 metros cuadrados de nuevos almacenes.

“No existe mucha oferta para tanta demanda, (los desarrolladores) están buscando terrenos para poder crecer, principalmente en la zona de Lima Este y el sur”, señala Luis Limache.