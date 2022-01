En el Perú y el mundo, las microfinancieras vienen llevando sus procesos y canales al mundo digital. Sin embargo, Caja Huancayo seguirá abriendo agencias, en una estrategia contra cíclica para expandirse inclusive fuera de las fronteras.

Jorge Solís, presidente del directorio de dicha entidad, anunció la internacionalización desde el segundo semestre del 2022.

“Abriremos nuestra primera agencia fuera del país. Será física, no somos una fintech. Por las características del mercado, se requiere un canal tradicional, atención ‘face to face’. La tecnología es una herramienta, pero no el fin”, comentó a Gestión.

Consultado por el país elegido, señaló que evalúan mercados vecinos, pero no necesariamente de frontera ni con fuerte colonia peruana. Y es que, en todos los territorios de América Latina, la oportunidad es alta por la baja inclusión financiera.

“Así como llegó Compartamos, de México; o Pichincha, de Ecuador, y también hace micro finanzas, queremos exportar el modelo de gestión de Caja Huancayo”, dijo, tras recordar que el sistema de cajas municipales en Perú es único en la región, convirtiéndose así en una ventaja.

Expansión local

En el crecimiento en Perú, Solís explicó que adoptan el modelo multicanal con servicios virtuales y locales físicos. Hoy, Caja Huancayo tiene 183 oficinas en todo el país tras abrir veinte el 2021. A julio próximo, planea llegar a 200 puntos.

“Sin descuidar el interior, pondremos foco en Lima, es un mercado poco atendido. Solo 40% de adultos en la ciudad tiene acceso a servicios financieros. Al cierre del 2023, queremos contar con 100 agencias en Lima, hoy tenemos 56″, detalló.

También abrirán en agencias en La Libertad, Ucayali y el sur peruano el 2022.

Hacia nuevos targets

Para seguir creciendo, Caja Huancayo no solo amplía líneas de crédito a actuales clientes en el segmento de micro y pequeñas empresas, también va en búsqueda de nuevos targets.

Así, el 2022 apuntará al segmento rural, donde solo 5% de la población adulta tiene acceso al crédito.

Asimismo, irá al público de mujeres y proyectos eco amigables. Y buscará participar en créditos hipotecarios para viviendas social y cuentas previsionales para trabajadores por cuenta propia. “Son el 80% de peruanos, independientes, y no están en la ONP ni AFP”, indicó.

Añadió que también evalúan competir en el segmento de tarjetas de crédito, luego que la SBS diera luz verde para ello a las cajas municipales.

OTROSÍ DIGO