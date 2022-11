“En AdP tenemos un plan de inversiones en todas las regiones que estamos operando, tanto a nivel de rehabilitación de las pistas, como a nivel de los terminales. Lamentablemente los procesos de aprobación para sacar estos proyectos de infraestructura son muy lentos. El próximo año debemos estar realizando inversiones por cerca de US$ 45 millones en las rehabilitaciones de pistas, principalmente de la pista de Piura”, sostuvo.

Adicionalmente, señaló que se vienen desarrollando los expedientes técnicos para la ampliación de 4 terminales aéreo (Trujillo, Cajamarca, Chiclayo y Tumbes).

En ese sentido, indicó que a nivel de ampliación de terminales se tiene un avance en la elaboración de expedientes técnicos de 70% en el aeropuerto de Chiclayo; entre 70% y 80% en el aeropuerto de Trujillo, un avance de entre 15% y 20% en el aeropuerto de Cajamarca, y 60% en el aeropuerto de Tumbes.

De igual manera dijo que el próximo año se debe estar adjudicando los estudios de perfil para los aeropuertos de Pucalla, Tarapoto y de Iquitos, zona del oriente en donde -según Avendaño- existe un importante potencial de crecimiento.

“Entonces, si bien en términos de obra el próximo años estaremos invirtiendo US$ 45 millones, a nivel de estudios técnicos previos, ya sea perfil o expedientes técnicos, también tenemos una inversión importante que pueden superar los US$ 7 millones y US$ 8 millones para el próximo año a nivel de estudios ”, precisó.

Recuperación del flujo de pasajeros

Avendaño también indicó que el flujo de pasajeros en estos 12 aeropuertos viene recuperándose y a la fecha ya se encuentra a cerca del 95% respecto a los niveles prepandemia del COVID-19 (2019).

“El próximo año estaríamos recuperando ya los niveles de prepandemia en la mayoría de los aeropuertos. Sí es cierto que a nivel de los 12 aeropuertos han habido unos que han crecido más que otros, en específico el de Tumbes, Trujillo y Cajamarca. Pero en términos generales creo que a nivel de todos los aeropuertos que manejamos deberíamos estar recuperando previo a la pandemia en el 2023”, apuntó.

Agregó que una vez se recupere el nivel prepandemia se espera un incremento en el tráfico de pasajeros, considerando que desde el inicio de concesión dicho flujo crecía a una tasa de 14% anual en promedio.

Dicho incremento, precisó el ejecutivo- se daría también debido a que durante la emergencia sanitaria ingresaron diversas líneas Low - Cost (de bajos precios), en tanto en el país más de 80 millones todavía se movilizan en bus.

“Entonces hay una serie de condiciones y factores (para el crecimiento del flujo de pasajeros): efecto precio, baja penetración y todavía hay personas que se mueven en bus, que podría permitir que el mercado siga creciendo a tasas que hemos experimentado en los últimos 10 años”, dijo.

Retomaría vuelos Pisco- Cusco

Hasta antes de la pandemia del COVID-19 la aerolínea Latam venía realizando vuelos comerciales Cusco-Pisco, sin embargo, tras las llegada de la emergencia sanitaria esos vuelos fueron suspendidos.

Al respecto, Avendaño indicó que actualmente se encuentra en conversaciones con dicha aerolínea para retomar los vuelos comerciales en el aeropuerto de Pisco.

“Estamos conversando con Latam y esperemos que podamos reiniciar el próximo año la ruta inicial que había entre Pisco y Cusco. La expectativa es que podamos reiniciar ese vuelo el próximo año”, manifestó.

El ejecutivo consideró que para desarrollar el máximo potencial del aeropuerto de Pisco se debe pensar de forma más integral, de manera que se puedan armar paquetes turísticos que sean integrales en el país, la cual, según dijo, lamentablemente no existe en el país.

“Ahora nos basamos en Cusco y de Cusco generamos algunas rutas como Cusc- Trujillo, o Cusco - Iquitos, cuando las autoridades, aerolíneas y agencias de viajes, empezar a formar paquetes turísticos. Es decir si viene un extranjero oye no solamente lo llevas a Lima, sino, lo llevas Cusco, Puerto Maldonado, Pisco, Arequipa, Trujillo y Lima. Debemos empezar a armar circuitos turísticos para desarrollar el Perú”, concluyó.