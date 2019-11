Paracas. De cara al 2020, el consumo de los hogares será nuevamente desafiado por una serie de factores de índole político y económico. Y en tal escenario, tres tendencias podrían marcar el rumbo del mercado, en un país de sucesos impredecibles.

As lo señaló el director senior de Trends en Ipsos Perú, Javier Álvarez, durante el evento de CADE 2019, tras indicar que la primera tendencia apunta a jun gasto más racional en los hogares, priorizando el presupuesto en ciertas categorías y reduciéndolo en otras, sin sacrificar en general la compra total.

De otro, mencionó que el consumo de los hogares también estará marcado por eventos futbolísticos regionales, como el inicio de las Eliminatorias al Mundial de Qatar y la realización de la Copa América.

“Estadísticamente estos eventos terminan siendo siempre un ciclo mayor de venta para televisores, bebidas. Salvo eso, no hay otro momento del año, otro espectáculo o evento que pueda generar mayor consumo”, comentó a Gestión, en la CADE 2019.

Añadió que la tercera tendencia de consumo en el 2020 será el auge del comercio electrónico, apoyado por la tenencia de Smartphone, que se ha convertido en un catalizador del consumo.

“La gente cada año está creyendo más en las compras online. El 2018 la medición era 18%, ahora en el 2019 estamos llegando a 24% y el 2020 quizá lleguemos a 30%, ya son más de 3 millones de compradores, es un número importante”, dijo.

Planes al 2020

Respecto a los planes de los hogares para el próximo año, el ejecutivo de Ipsos Perú mencionó que la inversión en terrenos, viviendas y educación están en el radar. Asimismo, se proyecta una fuerte tendencia hacia el gasto en mejoramiento del hogar.

“La gente invertirá en sus casas, con el cambio de muebles, vajillas. Para el mejoramiento del hogar será un mejor año, aunque este no fue malo”, expresó, tras indicar que el turismo interno también será otra actividad relevante.

Amenazas

Consultado por las potenciales amenazas al consumo en los hogares, Álvarez reconoció que un crecimiento aún menor de la economía durante el 2020 podría reprimir el gasto de manera considerable.

“El riesgo mayor es una crisis económica, que no crezcamos por lo menos lo que el Perú necesita para seguir avanzando”, anotó, tras indicar que el incremento de la inversión privada y el empleo será clave para dinamizar la economía el próximo año.

Finalmente, también se refirió a las protestas sociales en Chile y su impacto en Perú. En su opinión, consideró que la actual estructura del mercado laboral y la menor base tributaria en este país reducen la posibilidad de un estallido similar al vecino país del sur.

“El peruano promedio tiene que trabajar y ganarse la vida el día a día. Hay mucha informalidad, no quiere decir que no haya derecho a reclamar, pero la informalidad hoy podría ser como un escudo, porque tienes necesidad, pero no dependes tanto del Estado”, agregó.