Paracas.- En entrevista con Gestión durante CADE 2019, Eduardo Morón, presidente de la Asociación de Empresas de Seguros (Apeseg) señaló que esperan un crecimiento sostenido del sector seguros este año. En tanto, refirió que la propuesta que contempla la reforma del sistema de pensiones debe asegurar una pensión mínima, por lo que hay que repensar el retiro del fondo de jubilación de 95.5%.

¿Cuál será el crecimiento del sector seguros, en términos de primas, para este año?

El sector va a cerrar en dos dígitos, vamos a estar cerca del 10%. Eso es más o menos lo que uno esperaría porque se trata de un sector pequeño, por lo tanto, debe permanentemente crecer bastante más que el PBI.

¿Cuáles son los ramos que vienen más dinámicos?

Los ramos más dinámicos han sido los relacionados a (seguros) de personas, de vida individual, de vida de largo plazo y temas asociados a mypes. Hemos empezado como sector a ofrecer nuevos productos más focalizados a los segmentos de Cy D. Hay un espacio de crecimiento porque ese es un segmento de la población que no está debidamente asegurada.

¿Cuál de los mencionados destacaría?

Los seguros de vida individuales. ¿Qué ha pasado? Lo que diría es que se ha cambiado la manera de trabajar, se ha empezado a hacer productos más pensados en este segmento. Uno de los temas que ha salido del análisis es que la gente no tenía idea de los precios (de este tipo de seguro) y pensaba que era imposible de pagar. Pero, hoy se ha comunicado verdaderamente los costos de este producto.

En este contexto, ¿qué esperamos para el próximo año?

Esperamos una economía en general más dinámica el próximo año que la del 2019; este año ha sido bastante lento. En ese sentido, también esperamos que se mantenga los dos dígitos de crecimiento para el sector seguros. Probablemente nos va a costar llegar al 10%, pero incluso creciendo entorno al 8%, estaríamos bien.

¿Y los ramos se mantendrían igual?

Creo que sí porque tienes un enorme espacio para crecer, de alguna manera se han venido recuperando otros segmentos como vehicular y esperaríamos que en general los ramos vinculados a construcción -que habían estado poco dinámicos en el 2019- se recuperen. Justo un Decreto de Urgencia (D.U.) publicado hoy por el Ejecutivo destrabando la inversión pública que estaba prácticamente detenida (se establecen medidas extraordinarias para la promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad).

-Sistema de pensiones-

La ministra de Economía, María Anonieta Alva, anunció que en diciembre se presentará una propuesta para la reforma del Sistema de Pensiones. ¿Cuál deberían ser los puntos imprescindibles para la propuesta?

Cuando uno le explica a un extranjero como es nuestro sistema de pensiones, primero debemos decirle que no tenemos sistema de pensiones, que ya no damos pensiones porque no damos garantía de un ingreso cierto hasta el fallecimiento y por lo tanto la gente hoy día termina muy desprotegida con respecto a esa necesidad.

Lo decía el exministro de Economía, Luis Carranza, la gente tiene el problema de creer que no va a necesitar esos ahorros, que va a poder trabajar de manera infinita en su vida o va a tener retornos permanentes de sus inversiones. Nada de eso ocurre. Esto marca la primera necesidad con respecto a una reforma de pensiones, que es regresar a dar por lo menos un nivel de ingreso ciertos a todos, esa es la primera tarea.

Es decir, establecer la pensión mínima…

La salida es esa, probablemente no vas a poder desandar con respecto al retiro del 95.5% del fondo de jubilación, pero sí es imprescindible buscar un mecanismo bajo el cual la mayoría de peruanos al llegar a la edad de jubilación tenga la certeza de que por lo menos hay un cierto nivel de ingresos estable que lo va a acompañar.

Si hablamos de una pensión mínima, ¿entenderíamos que debe retrocederse o se tendría repensar el retiro del 95.5%?

Obviamente que si con los recursos que tienes en tu fondo, o con la ayuda del Gobierno, consigues comprar una pensión mínima, después de eso, recién has con tu plata todo lo que quieras.

-Seguro obligatorio-

Antes de la disolución del Congreso, en coordinación con la Comisión de Defensa al Consumidor, Apeseg estaba trabajando un proyecto de ley para que los constructores de inmuebles en etapa de planos adquieran -de manera obligatoria- un seguro para garantizar al cliente que de no recibir la obra a tiempo, se le devolverá el dinero invertido.

Sin embargo, ahora se quiere ir más allá, haciendo que el Estado tenga un seguro obligatorio en el caso de los desastres naturales que le permita contar con recursos para la reconstrucción de viviendas que se vean afectadas, refirió durante CADE 2019.

Al respecto, Morón señaló que todavía no han podido retomar la conversación con el ministerio de Vivienda por la alta rotación de funcionarios.

¿Cómo están avanzando en la propuesta de seguros obligatorios?

No ha sido fácil por la rotación tan alta de ministros, ha costado transmitirle al Gobierno esas otras opciones. Sobre vivienda, por ejemplo, tras el fenómeno El Niño se cayeron 50,000 inmuebles, y hoy ¿cuántos han sido repuestos? ¿Cuánto nos cuesta hacer esto? ¿Podemos hacerlo si tenemos un desastre de mayor magnitud? No hay manera.

Entonces, igual como cuando uno piensa un seguro, estarías protegiendo el patrimonio de las personas. Estamos tratando de conversar con el ministro de vivienda, todavía no tenemos ese espacio.