Juan de Antonio Rubio, fundador y CEO de Cabify a nivel global, comentó detalles sobre el ingreso de la compañía al mercado peruano.

“Analizamos los mercados donde había mejor encaje entre producto y necesidades. Lima destacaba por la cantidad y taxis que había y las condiciones de seguridad y calidad de servicio”, señaló.

Sobre los procesos para ingresar al mercado peruano, De Antonio Rubio señaló que “el nivel de burocracia fue comparable al de otros mercados. No hubo retos especiales. En España hemos tenido más dificultades”.

Sin embargo, precisó que las principales trabas se encontraron en el lado de la adopción tecnológica por parte de los conductores.

“Convencerlos usar un aplicativo o que paguen con una tarjeta fueron trabas que no esperábamos. Hubo retos de adopción de tecnología”, dijo.

De todas maneras, De Antonio Rubio señaló que son una compañía que se adapta al mercado. “Nuestros conductores están activos y facturan. Somos un agente formalizado de la economía”.

-Retos-

El CEO de Cabify comentó que el mayor reto para compañías innovadoras es la reticencia de la sociedad de adoptar disrupciones y que en la región ha encontrado receptividad.

"Si no hubiéramos venido a Latinoamérica, Cabify no sería lo que es hoy. En España ya no existían las oportunidades", señala.

El CEO de Cabify dijo que la compañía pone el foco en la sostenibilidad y busca compensar sus emisiones con proyectos de reforestación, como uno que tiene en Madre de Dios. Además, tiene una visión que se centra en la movilidad sostenible

“Tenemos la capacidad de transformar las ciudades a través de la innovación. Y esto será muy positivo. En movilidad, hay mucho por hacer”, afirmó De Antonio Rubio.