Cableoperadores retransmitirán Panamericanos tras ganar medida cautelar a Latina

Luego que Latina resolviera sus contratos con la Asociación Peruana de Televisión por Cable (APTC) a inicios de 2018, la retransmisión de su señal abierta por los más de 65 cableoperadores que integran dicho gremio quedó en vilo.

Así, para retransmitir dicha señal durante el Mundial de Rusia, la APTC obtuvo una medida cautelar del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), mientras dura el procedimiento administrativo sancionador abierto por este organismo a la mencionada casa televisora.

Sin embargo, vencida tal medida, la inclusión de Latina y de eventos como los Juegos Panamericanos en la parrilla de los cableoperadores, corría nuevamente riesgo. Ante ello, el referido gremio solicitó una segunda medida cautelar y la obtuvo hace unos días.

Emilio Rossi, gerente general de la APTC , afirmó que han ofrecido a Latina negociar el pago de su señal. Sin embargo, lamentó que no hayan tenido respuesta de dicha empresa.

“Hemos tomando como ejemplo a América TV, a la cual le pagamos y no tuvimos problema para seguir retransmitiendo su señal durante la Copa América”, agregó el presidente de dicho gremio, Demóstenes Terrones.

Para conocer la posición de Latina, Gestión se comunicó con esta empresa, pero no hubo respuesta.

¿Colusión?

En marzo del 2018, la APTC denunció a Latina ante el Osiptel por la resolución de contratos y esta entidad inició un procedimiento administrativo sancionador contra dicha empresa por presuntas infracciones a la ley de represión de conductas anticompetitivas.

Dicho proceso en marcha incluyó a DirecTV, pues se observó que el único contrato no resuelto por Latina fue con esta firma.

Así, la Secretaría Técnica del Osiptel recomendó evaluar la conducta denunciada por la APTC como una “presunta práctica colusoria vertical en la modalidad de negativa concertada e injustificada”, en el marco de la ley de represión de conductas anticompetitivas (Decreto Legislativo 1034).

Dilema regulatorio

Gonzalo Ruiz, economista Asociado de Macroconsult y ex presidente de Osiptel, explicó que las prácticas colusorias verticales son acuerdos y decisiones concertadas entre agentes que operan en distintos planos, y que tienen por efecto restringir la competencia.

Si bien indicó que esa clase de prácticas debe ser sancionada, reconoció que la normativa de libre competencia se “yuxtapone con los derechos de propiedad intelectual” relacionados a la adquisición de derechos sobre ciertos contenidos.

“Es el dilema que debe estar debatiendo Osiptel. Es un tema recurrente en varios países, sobre todo, cuando se tocan los derechos de transmisión de eventos deportivos”, dijo, tras indicar que la mayoría de países opta por prevalecer el derecho de propiedad intelectual.

INFORME TÉCNICO EN DOS MESES

Conclusión y sanciones. Para conocer en qué estado se encuentra el procedimiento administrativo de Latina y DirecTV, Gestión se comunicó con Osiptel. Sin embargo, no hubo respuesta. No obstante, Rossi estimó que el informe técnico sobre el caso se presentaría en dos meses. En tanto, Ruiz indicó que el proceso ya estaría “maduro” al tener casi un año en marcha. Así, aunque este informe estaría próximo a emitirse, explicó que los involucrados pueden emitir su opinión antes que Osiptel publique una resolución final, en un proceso que puede demorar en suma dos años. De comprobarse la responsabilidad y calificarse la infracción como muy grave, la multa es superior a las 1,000 UIT, siempre que dicha multa no supere 12% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico. Tal sanción puede ser apelada vía judicial en un proceso contencioso administrativo. En Perú, existe un antecedente con el canal de señal abierta TV San Martín (Tarapoto), que quebró debido a la elevada sanción, anotó Rossi.