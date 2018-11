Bytedance, la startup desconocida que venció a Uber en valorización

Bytedance de China (padre de la aplicación de videos musicales TikTok) ha superado a Uber como la startup más valiosa del mundo, así lo detalla el portal Entrepreneur.

Después de cerrar una ronda de financiamiento de US$ 3 mil millones liderada por el grupo de Softbank de Japón, Bytedance, que también posee el agregador de noticias chino Toutiao y una serie de otras aplicaciones de redes sociales, alcanzó una valuación de US$ 75 mil millones. Su competencia más cercana, Uber Technologies, cayó US$ 3 mil millones por debajo de ese punto de referencia, según CB Insights, una plataforma de inteligencia de mercado de tecnología.

Según se informa, Uber está compitiendo por una oferta pública inicial (OPI) -o salida a Bolsa-, en 2019 que podría aumentar su valor a US$ 120 mil millones, pero por el momento Bytedance tiene la mayor facturación por ahora.

El fundador de Bytedance, Zhang Yiming, lanzó su startup sin ningún tipo de inyección de fondos por parte de los gigantes chinos de internet Alibaba o Tencent, un logro especialmente notable ya que la popularidad del TikTok de Bytedance ahora se extiende mucho más allá de China .

Yiming lanzó la aplicación, conocida como Douyin en China pero como TikTok en mercados extranjeros, en 2016, cuando vio que aumentaban los videos de karaoke cortos parecidos a Vine.

Adquirió la competencia Musical.ly en 2017 y ahora cuenta con más de 500 millones de usuarios, aproximadamente el 40% de ellos fuera de China.

Uno de los otros huevos de oro de la startup, Toutiao, utiliza inteligencia artificial para elaborar noticias personalizadas de los titulares del día para hasta 120 millones de usuarios diarios.

Toutiao recientemente llamó la atención de los reguladores chinos, quienes lo retiraron temporalmente de las tiendas de aplicaciones en abril, después de que supuestamente se violaran leyes que protegen "valores fundamentales socialistas".

Zhang anunció que aumentaría el número de personas que trabajan para revisar el contenido de 6,000 a 10,000.