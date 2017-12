BVL: Acción de Graña y Montero abre con caída tras solicitud de Fiscalía

La acción de Graña y Montero cae 3.66%, o S/ 0.07, en la apertura de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), luego de que se conociera que la Fiscalía solicitó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional la incorporación de la constructora como persona jurídica investigada por las coimas que pagó la empresa Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo.

El papel en Lima de Graña y Montero cayó hasta S/ 1.85 por acción en la apertura.



Además de Graña y Montero, la Fiscalía solicitó la misma condición para las otras socias de Odebrecht en la Interoceánica Sur: JJ Camet Contratistas Generales e ICCGSA.

No obstante, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), el papel se negociaba a US$ 2.85 por acción, lo que representa un aumento de 0.67%, desde los US$ 2.83 en los que cerró el viernes pasado.



Según datos de Bloomberg de los últimos seis meses, la acción de Graña y Montero venía recuperándose, pero la ampliación del DU-003, la ampliación de investigación preparatoria de la Fiscalía y la prisión preventiva dictada contra tres de sus exdirectivos la volvió a hundir (Cuadro: Bloomberg).

Bolsa

La BVL abrió con indicadores mixtos, luego que la semana pasada volviera a la senda positiva, luego de tres semanas seguidas en caídas.

A las 09:45 a.m., el índice General aumentaba 0.01%, hasta 19,662.44 puntos; el Perú Select cae 0.07% hasta 504.5 puntos; el índice Lima 25 cae 0.15%, hasta 30,338.28 puntos; en tanto, el IBGC avanza 0.05%.

|Entre las acciones que caen en la apertura se encuentra la acción de Unacem cae 1.02% hasta S/ 2.92 por acción. Credicorp cae 1.2% hasta US$ 205; la polimetálica Volcan cae 0.75% hasta US$ 1.33.

Entre las de rendimiento positivo en la apertura, la acción de Amazon sube a US$ 1,171, un avance de 1.75%.



En la primera hora de negociaciones en la BVL, se registran 29 operaciones por S/ 563,587 y US$ 173,973.