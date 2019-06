¿Busca que su empresa crezca? Evita estos cinco errores

En el mundo de los negocios , todas las empresas, al margen de los productos y/o servicios que ofrecen, buscan crecer y expandirse cada vez más; sin embargo, en ese afán de conseguirlo cometen diversos errores que los estacan y, a veces, los llevan al fracaso.

Aunque muchos empresarios que han logrado alcanzar el éxito en su rubro aseguran que ha sido un camino largo recorrerlo, la verdad es que varios de ellos han tenido que aprender de los fracasos que experimentaron.

Con el propósito de ayudar a las empresas a cumplir sus objetivos, Marc Emmer, experto en planificación estratégica, escribió un artículo en el portal Inc. en el que da a conocer las barreras más comunes que cometen las compañías que quieren escalar.

1. Productos que no satisfacen

La causa principal que lleva al fracaso a una empresa, según CB Insights , es que el producto no satisface una necesidad del mercado. Para evitar chocarse contra la pared ni bien sale, antes debe realizar un análisis exhaustivo de la cadena de valor para comprender dónde encaja la dinámica de su industria y buscar el talento adecuado que pueda construir el producto correcto.

“El equipo fundador no pudo crear un MVP (producto mínimamente viable) por sí solo. Eso fue un error. Si el equipo fundador no puede lanzar el producto por sí solo (o con una pequeña cantidad de ayuda externa de profesionales independientes) no debería haberse creado una startup”, señalaron los ejecutivos de Standout Jobs, después de que su puesta en marcha falló.

La insatisfacción de los clientes se debe a que la emrpesa no ha realizado un análisis exhaustivo del mercado. (Foto: Freepik) La insatisfacción de los clientes se debe a que la emrpesa no ha realizado un análisis exhaustivo del mercado. (Foto: Freepik) La insatisfacción de los clientes se debe a que la emrpesa no ha realizado un análisis exhaustivo del mercado. (Foto: Freepik)

2. Adquisiciones forzadas

A menos que no se encuentres seguro, no realice ninguna adquisición. Si lo hace, a la larga puede declararse en bancarrota.

Debido a que estas acciones son extremadamente caras, riesgosas y requieren de tiempo, debe pensar bien en ejecutarla, pues durante la adquisición, tanto la adquirida como la adquiriente se encuentran bajo un tremendo estrés y pueden sufrir cambios drásticos. La recomendación es que la realice cuando tenga una base sólida para que no le afecte si en caso se presentan inconvenientes.

3. Producción exagerada

Algunas empresas cometen el error de estirar más de la cuenta su negocio con el fin de estar preparadas ante una gran demanda, pero ¿qué sucede si ésta no llega? Sus balances y costos operativos terminarán por las nubes.

La recomendación es que debe buscar mantener el espacio físico, equipo y mano de obra de forma calibrada para que no se generen pérdidas innecesarias; es decir, debe tener su negocio en función de las fluctuaciones de la demanda.

Antes de arriesgar, debe tener en cuenta si tiene un respaldo ante un posible déficit. (Foto: Freepik) Antes de arriesgar, debe tener en cuenta si tiene un respaldo ante un posible déficit. (Foto: Freepik) Antes de arriesgar, debe tener en cuenta si tiene un respaldo ante un posible déficit. (Foto: Freepik)

4. Malas prácticas de contratación y retención

Muchas veces en el afán de querer contar en la brevedad con personal para que se ponga a trabajar de inmediato, comete errores que a la larga le saldrán caros. Por ello es importante prestar mucha atención a quiénes hará ingresar a su empresa; ya que si no resulta la elección, tendrá que empezar el proceso desde cero.

Una vez que ya tiene sus trabajadores y detecta que entre ellos hay gente que en lugar de sumar se dedica a restar, debe reemplazarlos de inmediato, si no lo hace estará reteniendo a gente que no vale la pena y aceptando la mediocridad en su negocio.

5. Quedarse sin efectivo

El especialista hace referencia a Ernest Hemingway, quien señaló que las empresas quiebran de dos manera: gradualmente y luego de repente.

Para evitar cometer este error recomienda tener una clara proyección de flujo de efectivo por mes y crear múltiples escenarios que anticipen el flujo y reflujo de la demanda. Señaló que las empresas mejor administradas mantienen una reserva de efectivo de tres a seis meses.