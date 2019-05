Buffett hace frente a cambios impulsados por la tecnología

Berkshire Hathaway Inc. pagó demasiado por una participación en el venerable gigante de los alimentos Kraft Heinz Co. y no supo aprovechar el potencial de Amazon.com Inc. La firma compró acciones en el minorista de Internet solo después de que se apreciaran en miles de por ciento.

Esa fue la evaluación de Warren Buffett y Charles Munger sobre dos apuestas recientes, dejándolos en una posición inusual el sábado: responder a preguntas de los accionistas sobre si se necesitan cambios en el enfoque de inversión que los convirtió en leyenda.

En la reunión anual de Berkshire en Omaha, Nebraska, los inversores pasaban por un stand de Kraft Heinz Co. con una botella de ketchup inflable y un perrito caliente gigante. Los muñecos servían de recordatorio de una mala apuesta de Buffett, de 88 años de edad, y de preguntas sobre si las marcas de consumo tradicionales todavía tienen peso en la era de las acciones de Internet, como Amazon, la inversión de Berkshire más reciente.

Los inversores querían saber qué están haciendo los negocios de Berkshire para evitar el riesgo de que el mundo cambie a un ritmo más rápido al que el conglomerado pueda reaccionar. Para algunos, las preguntas sobre estrategia les recordaban a los días previos a la explosión de la burbuja punto-com o la crisis financiera.



"Se han mantenido relevantes durante muchos cambios en sus carreras", dijo Richard Cook, que gestiona US$335 millones, incluidas acciones de Berkshire en Cook & Bynum Capital Management. "Es lo suficientemente ágil y ahora entiende que muchas de esas marcas están bajo presión y ya no son tan resistentes como lo eran".



Buffett ha buscado durante mucho tiempo empresas con "fosos", es decir, una ventaja competitiva a largo plazo. Ante las preguntas sobre las nuevas tecnologías y sobre Amazon, el inversor multimillonario reconoció las tendencias cambiantes y dijo que sus gestores tenían la misión de mantenerse a la vanguardia.



"El mundo cambiará de manera dramática", dijo Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire. "Solo piense en cuánto ha cambiado en los 54 años que hemos tenido Berkshire, y algunos de esos cambios nos perjudicaron", dijo, citando el negocio textil y algunas operaciones de calzado que llevan el mismo nombre.



"Pero nos ajustamos y tenemos un grupo, en general, de muy buenos negocios", dijo Buffett. "Tenemos algunos que sucumbirán ante lo que suceda en este mundo, pero sigo siendo un capitalista acérrimo y creo que eso es algo bueno".