Compañía de Minas Buenaventura (BVN) reportó una utilidad neta de US$ 163.0 millones en el cuarto trimestre del 2021, excluyendo operaciones discontinuadas, según revela el último reporte de Inteligo. Este rendimiento demuestra una recuperación respecto a la pérdida de US$ 7.8 millones registrada en el mismo período del 2020, debido principalmente al incremento de precio de los metales base y a los mejores resultados de su afiliada Cerro Verde, que duplicó su utilidad neta.

Los ingresos del trimestre fueron US$ 253.3 millones (+7.3% a/a), respaldados por los mejores precios del cobre (+29.1% a/a), plomo (+24.3% a/a) y zinc (+19.5% a/a). El volumen vendido se redujo para todos los metales (oro: -33.0% a/a, plomo: -30.3% a/a, zinc: -21.0% a/a, plata: -19.8% a/a), excepto el cobre (+9.8% a/a).

En el 4T21, la producción de oro y cobre aumentó en 14.8% a/a y 8.2% a/a, respectivamente; mientras que la de plata (-26.8% a/a), plomo (-32.2% a/a) y zinc (-18.8% a/a) disminuyó, debido a la suspensión de operaciones en Uchucchacua.

Inteligo también reporta que el costo aplicable a las ventas se duplicó en el 2021, al alacanzar US$ 67.7 millones. Esto se explica por el incremento de gastos por el COVID-19, que afecta los principales márgenes. En esa línea, Buenaventura planea desplegar nuevas medidas y protocolos costoeficientes, que le permitan revertir dichas cifras en el 2022.

El EBITDA, incluyendo asociadas, alcanzó US$ 210.2 millones (+22.4% a/a), que se explican por los buenos resultados tanto en operaciones directas (EBITDA: +6.2% a/a) como en Cerro Verde (EBITDA: +50.6% a/a, utilidad neta: +153.5% a/a). En diciembre del año pasado, Buenaventura mejoró dicho indicador luego de la reclasificación de Yanacocha, al considerarla como disponible para la venta. Este febrero, Newmont Corporation realizó la compra por US$ 300.0 millones más pagos contingentes de hasta US$ 100.0 millones.

Inteligo estima que la tendencia creciente del precio de los metales y el mayor nivel de producción contribuirán con la mejora de los márgenes operativos durante el 2022. Buenaventura ha establecido como principales objetivos del año tanto la disminución en su nivel de apalancamiento y el incremento en la producción de plata con el proyecto Yumpag, como la consolidación de su estrategia de sostenibilidad.