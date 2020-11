Pese a que el covid-19 tuvo un impacto en el sector minero, las inversiones en dicho sector esperan salir a flote pronto. Así, la Compañía de Minas Buenaventura apunta a que el proyecto de oro y plata San Gabriel (Moquegua) empiece su construcción en el 2021.

Luego de que el estudio de impacto ambiental se aprobara en 2017, ahora la empresa está a la espera de la aprobación del permiso de construcción, proyectándose que esta inicie hacia el segundo trimestre del 2021. “La inversión en San Gabriel dependerá de los permisos que buscamos y que nos permita el Gobierno. Estimamos que la construcción comenzará en el segundo trimestre de 2021. El capex es de cerca de US$ 400 millones, así que eso sería el monto de inversión”, precisó Leandro García, CEO de la compañía, en la conferencia sobre los resultados del tercer trimestre del 2020.

El estudio de factibilidad está a un 76% y se espera que se complete hacia fines de este año. El ejecutivo precisó que el permiso de construcción ya ha sido solicitado y se está solo a la espera de su aprobación.

La compañía estima que, sin considerar el proyecto San Gabriel, la inversión para las minas durante el 2020 será entre US$ 45 millones y US$ 65 millones, manteniendo el capex en greenfield. Mientras que para el 2021, el capex estaría en el orden de los US$ 100 millones a US$ 120 millones, sin considerar la unidad minera.

Proyectos

San Gabriel es un proyecto que se ha mencionado en varias ocasiones está próximo a iniciarse; incluso, se incluyó en la lista de 13 proyectos que el Ministerio de Energía y Minas iba a impulsar especialmente (Gestión 31.08.2020).

En el caso del proyecto Trapiche, el estudio de prefactibilidad está al 86% y se espera que se culmine hacia fines de año para luego empezar con el estudio de factibilidad.

Respecto al proyecto Río Seco, el estudio de factibilidad estaría listo para el primer trimestre del 2021 y el estudio de impacto ambiental, para fines de este año. Con este proyecto, se abriría un valor significativo para el portafolio de cobre, dijo el ejecutivo.

En cuanto al proyecto de sulfuros de Tantahuatay, se espera llegar a la etapa de prefactibilidad hacia el 2021; actualmente se trabaja en el proceso inicial documentario para el EIA.

Cae producción de oro y plata en el tercer trimestre

En el tercer trimestre del año la producción de oro de Buenaventura alcanzó unas 81,600 onzas, lo que significó una caída de 33% respecto al mismo lapso de 2019; ello debido principalmente a una menor producción en sus minas de Tambomayo y Yanacocha, informó la empresa.

Por su parte, la producción de plata en el tercer trimestre fue de 3 millones de onzas, una caída de 40% respecto al mismo período de 2019, explicado por la menor producción en Uchucchacua.

No obstante, la producción de zinc fue de 15,900 toneladas métricas, un 22% más debido a un aumento de 72% de producción de zinc en la misma mina.

En el caso de cobre, la producción fue de 25 mil toneladas métricas, debido a una caída de 32% en El Brocal, que también tuvo un retroceso de 18% en producción de plata.