La Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. anunció este viernes la emisión exitosa de bonos senior no garantizadas con vencimiento en 2026 por un monto total de US$ 550 millones.

A través de un comunicado, la compañía minera peruana señaló que los pagarés vencen el 23 de julio de 2026 y tienen una tasa de cupón del 5,500% anual.

Los Bonos se ofrecieron en una colocación privada a compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, modificada (la “Ley de Valores”), y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de acuerdo con el Reglamento S de la Ley de Valores. Además, los Bonos cuentan con la garantía total e incondicional de Compañía Minera Condesa S.A., Inversiones Colquijirca S.A., Procesadora Industrial Río Seco S.A. y Consorcio Energético Huancavelica S.A.

El director general de Buenaventura, Leandro García, dijo que la compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para prepagar el reclamo de la Sunat en su totalidad.

“La transacción contribuirá a fortalecer el perfil crediticio de la compañía, extendiendo los vencimientos, reduciendo los costos de financiamiento y liberando líneas de crédito. El éxito de nuestra emisión de bonos es un importante reflejo de la confianza de los inversionistas en nuestra Compañía, y en la recuperación económica del Perú y su estabilidad futura”, sostuvo.

La compañía aclaró que el comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni habrá ninguna venta de estos valores, en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.

“Los Bonos no han sido registrados bajo la Ley de Valores, o cualquier ley de valores estatal aplicable, y han sido ofrecidos únicamente a compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A promulgada bajo la Ley de Valores y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de acuerdo con la Regulación S bajo la Ley de Valores. A menos que se registren, los Bonos no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos, excepto en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de cualquier ley estatal de valores aplicable”, afirmó.

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. es la mayor empresa peruana de metales preciosos y básicos que cotiza en bolsa y un importante titular de derechos mineros en Perú.

La compañía se dedica a la exploración, desarrollo minero, procesamiento y comercialización de oro, plata y otros metales básicos a través de minas de su propiedad y mediante su participación en proyectos de empresas conjuntas. Buenaventura explota actualmente varias minas en Perú: Orcopampa, Uchucchacua, Julcani, Tambomayo, El Brocal, La Zanja y Coimolache.