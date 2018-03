Broadcom pone fin a oferta por Qualcomm tras bloqueo de Trump al acuerdo

El fabricante de microprocesadores Broadcom Ltd retiró hoy su oferta de adquisición de Qualcomm Inc por US$ 117,000 millones, dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bloqueó la iniciativa citando preocupaciones de seguridad nacional.

La firma, con sede en Singapur, anunció también la retirada de su lista de nominaciones para director independiente en la reunión anual de accionistas de Qualcomm.

No obstante, Broadcom espera poder seguir adelante con sus planes de redomiciliarse en Estados Unidos.

"Aunque estamos decepcionados con este resultado, Broadcom cumplirá con la orden", señaló la empresa.

Fuentes habían adelantado a Reuters el martes que Broadcom estaba lista para abandonar su interés por Qualcomm después de que Trump puso fin el lunes al que habría sido el mayor acuerdo de la industria tecnológica.

La junta directiva de Broadcom se reunió en la noche del martes para formalizar sus planes de trasladar su sede a Estados Unidos, a un costo de unos US$ 500 millones anuales por la mayor tasa fiscal, dijeron las fuentes.

Un traslado a Estados Unidos debería facilitar que Broadcom haga adquisiciones de compañías del país norteamericano sin caer bajo la jurisdicción del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés).

Las acciones de Broadcom no estaban operando, mientras que las de Qualcomm subían de forma marginal antes de la apertura de la bolsa.