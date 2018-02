Broadcom insiste en que oferta por Qualcomm es "la mejor y la final"

La firma estadounidense Broadcom insistió hoy en que su más reciente oferta para comprar la compañía rival Qualcomm, que podría ser la mayor fusión en el sector tecnológico, es "la mejor y la final", además de "convincente".

Broadcom está ofreciendo comprar Qualcomm en una operación valorada en unos US$ 121,000 millones, pero la segunda compañía ha rechazado hasta ahora estos avances y considera que sus activos no están valorados adecuadamente.

Sin embargo, el comprador está persistiendo en la operación y de hecho hoy anunció un acuerdo con 12 firmas bancarias para obtener hasta US$ 100,000 millones para financiarla.

"Esta oferta es la mejor y la final", afirmó hoy en una entrevista con la cadena financiera CNBC el máximo directivo de Broadcom, Hock Tan, al hacer un recuento de las gestiones que mantienen las dos firmas desde hace varios meses.

La fusión generaría una firma de microchips en directa competencia con los mayores de ese sector, Intel y Samsung, y combinaría dos compañías, ambas en California, con líneas de negocio complementarias.

La primera oferta fue lanzada el pasado 6 de noviembre, en una operación valorada entonces en unos US$ 105,000 millones, sin incluir deuda que asumía el comprador, pero fue rechazada por Qualcomm.

La segunda fue anunciada el pasado 5 de febrero, y elevaba desde 70 a 82 dólares lo que ofrecía Broadcom por cada título de Qualcomm, de los cuales 60 dólares serían en efectivo y el resto en un intercambio de títulos.

Pero, de nuevo, Qualcomm rechazó la oferta, al considerar que la compañía no estaba valorada adecuadamente, aunque abrió la puerta a seguir las negociaciones con una reunión de las direcciones de ambas firmas el próximo miércoles.

"Cualquier consejo de administración responsable convertiría en su propiedad número uno negociar este acuerdo de fusión con nosotros", insistió Tan. "Lo que tenemos en la mesa es una oferta muy sería", insistió.

Entre las reservas que ha expresado Qualcomm figura la posibilidad de que la operación no sea aprobada por los reguladores al considerar que lesionaría la libre competencia en el sector tecnológico.

Pero el máximo ejecutivo de Broadcom sostuvo que las dos compañías, "altamente complementarias", no tienen competencia en el núcleo de su negocio, y sólo podrían tener problemas dos líneas de negocio, que no detalló, aunque dijo que no son importantes.

Aun así, si es necesario y con el fin de conseguir la luz verde de los reguladores, Broadcom estaría dispuesto a desprenderse de las áreas que podrían representar problemas para la libre competencia.

"Hay un camino claro hacia la aprobación de los reguladores", insistió Tan.

De momento, Broadcom ha ofrecido US$ 8,000 millones a Qualcomm como compensación en caso de que la fusión no reciba la aprobación de las autoridades reguladoras.

"Soy una persona algo frugal. ¿Crees que habría firmado un compromiso para pagar US$ 8,000 millones si estuviera con dudas?", se preguntó Tan en la entrevista con la cadena financiera.

Tan empeñado está Broadcom en insistir en esta operación que hoy anunció un acuerdo con 12 grupos bancarios para financiar la parte en efectivo de la oferta, de 60 dólares por cada acción de Qualcomm, según informó en un comunicado.

El acuerdo eleva a US$ 100,000 millones el valor máximo de las facilidades crediticias comprometidas.

La nueva etapa en el tira y afloja entre Broadcom y Qualcomm se estaba viviendo hoy con un avance del 1.7% en los títulos de la primera y una subida del 1.3% en los de la segunda, en una jornada de importantes ganancias en el sector tecnológico de Wall Street.