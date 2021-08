Nubank, como se conoce a la empresa, podría buscar una valoración de más de US$ 40,000 millones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los detalles de la transacción aún no son públicos. Las deliberaciones están en proceso, por lo que los detalles podrían cambiar. Nubank declinó formular comentarios.

Entre los bancos encargados de la venta de acciones se encuentran Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. y UBS Group AG. Representantes de las empresas declinaron hacer comentarios. David Vélez, cofundador de Nubank, ha dicho en los últimos meses que la compañía estaba considerando cotizar acciones, sin revelar detalles.

En una ronda de recaudación de fondos privada realizada a principios del 2019, la valoración de Nubank se situó en US$ 10,400 millones. La cifra se disparó a US$ 30,000 millones en junio, después de que Berkshire comprara una participación de US$ 500 millones, un reflejo del éxito o la empresa en aprovechar el impulso que le dio la pandemia a la banca digital.

Con una valoración de más de US$ 40,000 millones, Nubank podría terminar convirtiéndose en la segunda institución financiera más valiosa de América Latina. La brasileña Itaú Unibanco Holding SA ocupa el primer lugar, con un valor de mercado de US$ 55,000 millones. Su mayor rival, Banco Bradesco SA, está valorado en alrededor de US$ 41,000 millones.

Nubank, con sede en São Paulo y más de 40 millones de clientes, se ha expandido por toda América Latina. La compañía también está respaldada por Advent International y Tencent Holdings Ltd., y es un inusual unicornio tecnológico con una fundadora, Cristina Junqueira.

Junqueira se unió a Veléz, un veterano de capital de riesgo, y a Edward Wible para lanzar Nubank en el 2013, comenzando con una tarjeta de crédito sin papeleo y sin comisiones. Ahora ofrece otros productos, incluida una reciente incursión en el floreciente mercado de gestión de activos de Brasil.