Brasil emerge como punto tecnológico para operaciones de VW

Brasil podría estar detrás de los países europeos respecto al desarrollo de autos eléctricos y autónomos pero la mayor economía de América del Sur se destaca en al menos una categoría para Volkswagen AG: la innovación tecnológica.

Volkswagen, el segundo productor más grande de automóviles en Brasil, creó una nueva startup con sede en São Paulo para desarrollar nuevas tecnologías con un enfoque específico en paneles interactivos para proyectar contenidos de los teléfonos móviles de los conductores o mostrar aplicaciones de mapas, según Pablo Di Si, jefe de operaciones latinoamericanas de la automotriz.

La compañía lanzó su concesionario de automóviles digitales en solo cinco meses y ha mejorado constantemente la plataforma a medida que crece como una forma de adelantarse a sus competidores y desafiar a sus desarrolladores, dijo. El equipo en Brasil comparte muchos de sus avances tecnológicos con su matriz en Europa.

"Especialmente en el área digital, Brasil está mucho más conectado, mucho más pragmático y más simple", dijo Di Si al comparar al distribuidor digital regional con su contraparte alemana. "Aquí se necesitan tres clics para obtener el automóvil deseado, mientras que en Alemania son 54".

Los nuevos dispositivos multimedia, que estarán en sus vehículos a partir del 2020, se denominan "infoentretenimientos" y cambiarán radicalmente el aspecto del tablero de mando, dijo.

Di Si, argentino de 49 años que trabajó en Fiat Chrysler Automobiles NV anteriormente y tomó las riendas de las operaciones de Volkswagen para Latinoamérica en el 2016, dijo que se siente más optimista ahora que en 2018 en Brasil y espera que la compañía deje de perder dinero para el 2020.

Su entusiasmo se destaca en la industria: a principios de este año, General Motors Co. amenazó con paralizar operaciones en Sudamérica, mientras que Ford Motor Co. anunció que dejaba el negocio de camiones pesados en la región y el cierre de una de sus fábricas más grandes en Brasil.Argentina, que está luchando contra la alta inflación y una recesión, no está ayudando.

"Sabía que sería difícil en el 2019, así que hicimos algunos ajustes el año pasado", dijo, y agregó que redujo la producción en 60,000 autos para dar cuenta de los impactos de la crisis.Una pieza clave del rompecabezas para Volkswagen este año es el modelo T-Cross, el primer vehículo deportivo utilitario pequeño fabricado localmente.

El nuevo automóvil es parte de un plan de inversión de 7,000 millones de reales (US$ 1,800 millones) entre el 2017 y 2020 que incluyó el lanzamiento de 20 vehículos. Para el próximo ciclo, a partir del 2021, el ejecutivo dijo que ya está en conversaciones con sindicatos, comerciantes y el gobierno, pero no puede revelar detalles de la magnitud de las negociaciones.