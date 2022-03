Tenedores de bonos de Latam Airlines Group S.A. aseguran que una unidad de la compañía debería ser bloqueada del cobro de US$ 1,300 millones de otra subsidiaria de la aerolínea porque el reclamo nunca fue un préstamo válido y resultaría en pagar a los tenedores de bonos internacionales más de lo que merecen, dijo un panel de acreedores no garantizados.

La aerolínea inició el jueves una pelea judicial de dos días en Nueva York por un llamado reclamo intercompañía adeudado por la unidad Peuco Finance de Latam a una compañía hermana que también es propiedad y está controlada por la aerolínea más grande de América Latina.

“Esto importa”, dijo el comité oficial de acreedores no garantizados en documentos judiciales presentados el 4 de marzo. A menos que intervenga un juez, los tenedores de bonos que adeudan US$ 1,500 millones obtendrían una mejor recuperación, argumenta el comité. “Pero no hay sustancia en la supuesta deuda de Peuco”.

Si se descarta el préstamo, los tenedores de bonos internacionales ya no tendrían prioridad sobre otros acreedores no garantizados, según el comité. La compañía dice que está obligada a honrar el préstamo, respaldado por un flujo de ingresos vinculado a tres filiales latinoamericanas en bancarrota, según documentos de la corte.

El juez de bancarrota de EE.UU. James Garrity escuchó de dos funcionarios de la compañía que testificaron por video sobre el préstamo y las unidades involucradas. Debido a que la compañía insiste en que muchos de los detalles de la deuda son confidenciales, Garrity acordó excluir al público de esa parte de la audiencia. Garrity tomará una decisión después de escuchar los argumentos finales de ambas partes la próxima semana.

El plan de reestructuración de Latam ha sido atacado por tenedores de bonos de menor rango. Los acreedores locales de la empresa chilena se quejan de que podrán recuperar solo una fracción de lo que se promete a los bonistas internacionales.

Algunos acreedores, incluidos Avenue Capital Management y Pentwater Capital Management, han dicho que hay mejores planes disponibles. La aerolínea rival Azul SA, por ejemplo, ha dicho que estaría interesada en adquirir Latam.

Según el plan actual, Latam, con sede en Santiago, recaudaría más de US$ 5,000 millones mediante la emisión de acciones y pagarés convertibles a los accionistas y acreedores actuales mientras sale del Capítulo 11.

La empresa aún no ha obtenido la aprobación judicial para el acuerdo de apoyo a la reestructuración eso es clave para su reorganización. Si Garrity aprueba ese acuerdo, la empresa intentará obtener la aprobación para una propuesta de reorganización más amplia.