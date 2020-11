Bank of America Corp. está enviando cheques de US$ 1 millón a cada una de las 21 universidades y facultades comunitarias en todo Estados Unidos escogidas para ayudar a promover la igualdad racial y económica.

Los fondos se destinarán a varias escuelas estatales con un gran número de estudiantes negros y latinos, como Baruch College en Nueva York, Delaware State University y St. Louis Community College, dijo el banco el jueves.

Las instituciones usarán los fondos para desarrollar o expandir programas que ayuden a los estudiantes a completar la educación y la capacitación laboral para las lagunas de habilidades en sus comunidades. El banco trabajará con grandes empleadores en áreas locales para combinar la capacitación con posibles empleos.

“Fue un enfoque intencional en las instituciones públicas”, dijo Ebony Thomas , ejecutiva que dirige las iniciativas de igualdad racial y oportunidad económica del banco con sede en Charlotte, Carolina del Norte.

Las donaciones tienen la intención de “ampliar y magnificar esas instituciones, y crear planes de carrera y oportunidades para esos estudiantes en el mercado laboral”.

Bank of America ha prometido US$ 1,000 millones a través de cuatro años para promover la igualdad racial, de los cuales US$ 300 millones ya han sido asignados. Invirtió US$ 50 millones en 10 instituciones financieras enfocadas en minorías como parte de dicho compromiso.

“Pienso en el joven que es increíblemente inteligente, que tiene mucho talento, que tiene hambre y se siente motivado pero no tiene acceso”, dijo Thomas. “Yo estuve en un programa similar a este hace casi 20 años y puedo hablar con conocimiento sobre cómo pueden cambiar vidas”.