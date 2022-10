Solo los ingresos de la banca corporativa crecieron un 64% debido a las cuentas de nuevos clientes y el aumento de los depósitos, sumado a tasas de interés globales más altas que impulsan los rendimientos en efectivo, según Alexandre Bettamio, presidente de la compañía para la región.

BofA también aumentó su cartera de préstamos en Latinoamérica en un 20% y ganó participación de mercado en el segmento de banca de inversión. Al 31 de agosto, se ubicaba en el primer lugar en términos de comisiones, tanto en América Latina como en Brasil, según la firma de investigación con sede en Londres Dealogic.

”Sabemos que estamos lidiando con mercados emergentes aquí, que tienen una buena dosis de volatilidad por naturaleza, y la región sigue viéndose afectada por diferentes ciclos económicos, por lo que hemos construido un negocio diversificado y resistente para soportar esta volatilidad”, dijo Bettamio en una entrevista.

Las mayores tasas de interés destinadas a combatir la inflación, combinadas con los temores de una recesión global, se sumaron a la incertidumbre política local y redujeron las ventas de acciones y bonos internacionales. Eso contrajo los ingresos de toda la industria en un 44% en América Latina, a US$ 928 millones, según Dealogic.

Por otro lado, cuando las tasas de interés son más altas, los bancos pueden ganar más dinero al aprovechar la diferencia entre el interés que pagan a los clientes y los rendimientos que pueden obtener al invertir los depósitos de los clientes.

BofA, que aumentó la cantidad de empleados en Latinoamérica en aproximadamente un 9% en los últimos 12 meses, no tiene presencia minorista en la región, pero ofrece servicios completos de banca mayorista a empresas en Brasil y México. Adicionalmente, el banco cuenta con un corredor de bolsa en Chile y con oficinas de representación en Centroamérica, Argentina, Perú y Colombia.

BofA está ampliando sus servicios de corretaje principal en América Latina, ofreciendo servicios como préstamos de valores, ejecuciones de operaciones apalancadas, y gestión de efectivo y pagos para fondos de cobertura, fondos de pensiones y compañías de seguros. El año pasado contrató a Alexandre Goldemberg, que previamente trabajaba en Goldman Sachs Group Inc., para liderar el esfuerzo.

”La industria de los fondos de cobertura en Brasil es muy calificada, con oficinas en Nueva York y Londres, por lo que son un cliente ideal para un banco global como BofA”, aseveró Bettamio.

Otros altos ejecutivos contratados este año para la banca de inversión incluyen a Matias Eliaschev, ex director ejecutivo de Lazard Ltd. para América Latina excluyendo Brasil, y a José Rafael Viso de JPMorgan Chase & Co.

BofA continúa gastando en su equipo y está buscando agregar más banqueros de inversión incluso cuando la inflación aumenta los gastos, dijo el director financiero, Alastair Borthwick, el mes pasado en el evento BofA Securities 27th Annual Financials CEO Conference. El banco invertirá en talento mientras mantiene los gastos “tan ajustados como sea posible”, dijo Borthwick.

BofA generó la mayor parte de los ingresos por asesoría de fusiones y adquisiciones en América Latina y Brasil en lo corrido del año hasta el 31 de agosto, según Dealogic. Y la actividad casi compensó por completo las menores comisiones provenientes de los mercados de capital accionario, que fueron mucho más débiles, dijo Augusto Urmeneta, jefe de banca corporativa y de inversión para América Latina.

Mientras que el fondo de comisiones provenientes del asesoramiento de fusiones y adquisiciones en la región creció un 50% a US$555 millones, los ingresos por ventas de acciones disminuyeron un 84% a US$ 125 millones, según Dealogic.

”Este ha sido un gran año de fusiones y adquisiciones para nosotros”, dijo Urmeneta.

BofA asesoró a Ultrapar Participações SA en la venta de la unidad química Oxiteno a Indorama Ventures PLC, un acuerdo de US$ 1,300 millones aprobado por los reguladores antimonopolio en Brasil en marzo. El banco también asesoró a la mexicana Grupo Bimbo SAB de CV en una venta de US$ 1,300 millones de su negocio de confitería Ricolino a Mondelez International, transacción anunciada en abril.

”Empresas que en el pasado intentaban hacer una oferta de capital, ahora dicen que están explorando la idea de fusionarse con otra empresa”, explicó Urmeneta. “Entonces, hasta cierto punto, las fusiones y adquisiciones pueden beneficiarse de la volatilidad de los mercados”.