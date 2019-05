Boeing demoró 13 meses en revelar problema de alerta de 737 MAX a regulador de Estados Unidos

Boeing Co no le dijo a los reguladores estadounidenses por más de un año que, de forma inadvertida, hizo que una alarma para alertar a los pilotos sobre una disparidad de los datos de vuelo fuera opcional en el 737 MAX, en vez de estándar como en los 737 anteriores, pero insistió el domingo en que no representó riesgos para la seguridad.

El fabricante de aviones estadounidense ha intentado por semanas disipar las sugerencias de que hizo pagar a las aerolíneas por características de seguridad, después de que se conoció que una alerta diseñada para mostrar discrepancias en las lecturas del denominado ángulo de ataque de dos sensores era opcional en el 737 MAX.

Datos erróneos de un sensor responsable de medir el ángulo en que las alas cortan el aire (conocido como ángulo de ataque) podría haber activado una parte defectuosa de un software que empujó el avión hacia abajo en dos recientes accidentes.

En un comunicado, Boeing dijo que solo descubrió una vez que comenzaron las entregas del 737 MAX en 2017 que la llamada alerta de Desacuerdo AOA era opcional en lugar de la norma, pero agregó que no eran datos críticos de seguridad.

Un funcionario de la Administración Federal de Aviación dijo a Reuters el domingo que Boeing esperó 13 meses antes de informar a la agencia en noviembre de 2018.

Al volverse opcional, la alerta había sido tratada en la misma manera que un indicador separado que mostraba datos en bruto de AOA, que no son utilizados con frecuencia por los pilotos comerciales y que por años han sido un complemento.

"Ni el indicador del ángulo de ataque ni la alerta de Desacuerdo AOA son necesarios para la operación segura del avión", afirmó Boeing. "Solamente entregan información suplementaria, y nunca se han considerado características de seguridad en aviones de transporte comercial".