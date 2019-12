Por Chris Hughes

El obsequio de la industria automotriz a los inversionistas resulta ser otra herida en su credibilidad. BMW AG, una empresa de capital familiar, tiene la reputación de ser dirigida de manera conservadora y, sin embargo, se ha convertido en objeto de investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) sobre la manera en que justifica sus ventas en dicho país. Cada vez es más difícil confiar en los números proporcionados por la industria automotriz, ya se trate de cifras de emisiones o desempeño financiero.

Es improbable que las supuestas prácticas hayan generado beneficios radicales para el gigante de los automóviles de lujo de Alemania. Los concesionarios pueden haber registrado automóviles como vendidos cuando los vehículos aún estaban en la explanada, según el Wall Street Journal. El posible escenario es que los minoristas venden autos a sí mismos, inflando así las cifras de ventas mensuales de BMW, y luego los comercializan como casi nuevos con un descuento. Los vehículos serían técnicamente de segunda mano, pero tienen un kilometraje limitado, ya que se han utilizado en demostraciones o como autos de préstamo para clientes del departamento de servicio.

BMW dijo que había sido contactado por la SEC y que cooperaría plenamente.

Hay límites en la cantidad de vehículos que un concesionario puede “vender” de esta manera. Entonces, incluso si se demuestra la mala práctica, es cuestionable si esta hubiera aumentado considerablemente el volumen de ventas del fabricante de automóviles. Además, la historia sugiere que el impacto financiero de la respuesta regulatoria podría ser silenciado. Fiat Chrysler Automobiles NV pagó solo US$ 40 millones para liquidar cargos similares de la SEC después de engañar a los inversionistas respecto a sus cifras mensuales de ventas en EE.UU.

Pero el hecho es que a veces hay una diferencia entre lo que una persona razonable podría entender como "venta de automóviles" (un cliente que compra un automóvil a un minorista) y lo que los fabricantes y concesionarios denominan venta de automóviles. Esto deja a los inversionistas en la oscuridad.

La necesidad de demostrar el liderazgo en el mercado de EE.UU. es intensa porque brinda el derecho de alardear con la publicidad, lo que podría explicar parte de la presión para aumentar las cifras de ventas. BMW y Mercedes luchan cada año por la corona del mayor fabricante de automóviles premium.

Claramente, este tipo de acontecimientos no es lo que BMW necesita. Puede que no haya estado en el centro de los recientes escándalos financieros y de emisiones de la industria, pero no ha sido inmune y a los inversionistas les preocupa que la gama del fabricante de automóviles se esté agotando y que deba acelerar su programa de vehículos eléctricos.

Mientras tanto, el supuesto episodio se suma a la impresión de que esta es una industria de engaños, con consumidores e inversionistas regularmente engatusados. Esto probablemente aumentará el costo de capital de los fabricantes de automóviles, lo que deprimirá los precios de las acciones. A su vez, eso hará que las empresas sientan que necesitan hacer más para demostrar que se están desempeñando en métricas de ingresos. Y así sucesivamente. Las sanciones más severas podrían obligar a la industria a presentar informes financieros que reflejen lo que dice y así romper el círculo.