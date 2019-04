Bloqueo de celulares no va a disminuir el robo de móviles en Perú, asegura GSMA

Desde hoy hasta el 30 julio (en cuatro etapas) se inicia el bloqueo de celulares con IMEI inválidos a nivel nacional: la meta es dar de baja a 5.4 millones de celulares que IMEI inválidos, iniciándose con la cancelación de 1´500,000 equipos móviles.

¿Cuál es la posición de la asociación mundial de operadores y proveedores de comunicaciones móviles (GSMA), que reúne a más de 800 operadoras de telefonía móvil a nivel global? Lucas Gallito, director en funciones de la GSMA para América Latina, en diálogo con Gestión.pe consideró que la medida no va a disminuir el robo de celulares en Perú -que supera los 6,000 equipos a diario de acuerdo a datos del Osiptel- por el contrario se está "terciarización las obligaciones del Estado en materia de seguridad ciudadana, al sector privado".

" Esta medida (el bloqueo de celulares con IMEI inválidos) no va disminuir el robo de equipos móviles en Perú. Lo que está intentando hacer el Perú, ya lo hizo Colombia. Para empezar -en Colombia- nunca terminaron de activarlo porque se dieron cuenta del impacto que tenían en los usuarios, que era desproporcionado respecto a sus beneficios. Si se asegura -por ejemplo- que con esta medida nunca más habrá una muerte en Perú por robo de celulares, te diría que es un precio justo", argumentó el representante de la GSMA.

Al respecto, el gerente de fiscalización y supervisión del Osiptel, Luis Pachecho, defendió el bloqueo que impulsa el regulador -en cumplimiento al nuevo reglamento del DL 1338- alegando que está es una medida dentro del conjunto de acciones que viene adoptando el Estado para combatir el robo de celulares.

"Como la intervención en mercados ilícitos a cargo del Ministerio del Interior, entre otras. Además, son las empresas las que deberían contribuir más con el control de la alteración de IMEI de los equipos terminales, pues ellas forman parte de la GSMA y a través de la información de dicha entidad, así como de sus registros de tráfico, pueden detectar los IMEI inválidos y evitar que estos sean activados en sus redes", arguyó el funcionario en diálogo con Gestión.pe.

El funcionario remarcó que con el bloqueo de celulares se "busca poner un alto al uso de IMEI inválidos (en la práctica celulares robados) que son el resultado de alteraciones por parte de personas inescrupulosas en mercados ilícitos, a equipos terminales que han sido hurtados o robados, muchas veces a costa de la vida del propietario".

Así como "concientizar a los población de no acudir al mercado negro para adquirir equipos adulterados porque de esta forma están siendo cómplices de los delitos cometidos".



GSMA: Se terciariza funciones del Estado

Lucas Gallito , director en funciones de la GSMA para América Latina, remarcó que en otros países, "el robo de celulares, no es un problema".

"Y esto ocurre porque ¿se bloquea los IMEI de celulares? o ¿porque hay listas blancas o negras? No, porque simplemente el Estado cumple su deber y promueve seguridad a los ciudadanos y a sus pertenencias, sin la existencia de bloqueo de IMEI. Lo que vemos acá es una terciarización de las obligaciones del Estado al sector privado", dijo.

Pese a este posición, el representante de la asociación que reúne a más de 800 operadores móviles en el mundo, manifestó que la industria "va a colaborar" con los dispuesto por las autoridades peruanas.

"Pero esa no debe ser la solución ya que a final de cuentas, que sea factible cambiar o adulterar el IMEI de un teléfono, no es una vulnerabilidad del operador móvil sino del fabricante. Entonces ¿cuál es el incentivo que tiene Sansumg o LG o cualquier fabricante para invertir a fin de que sus teléfonos no sean adulterados? Básicamente ninguno porque no está regulado", explicó.

A lo que se suma -dijo- que el mercado peruano representa menos del 1% de sus ventas globales, a lo que se suma el impacto al consumidor que han comprado de buena fe un celular que puede el IMEI adulterado.

Sobre la falta de regulación, el funcionario del Osiptel recordó que desde el el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) viene trabajando en la modificación de la normativa de homologación de equipos terminales, a fin de incluir en su evaluación, la validación de los IMEI.