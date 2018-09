Blackstone buscaría capital para su mayor fondo inmobiliario

Blackstone Group LP espera recaudar US$ 18,000 millones para el mayor fondo inmobiliario de su historia.

La firma, que ya es el mayor inversionista inmobiliario de la industria de valores privados, tendrá una estrategia similar a la de su último fondo, que consiste en invertir en propiedades en dificultades a nivel mundial, de acuerdo con personas con conocimiento de los planes. El fondo anterior de Blackstone reunió US$ 15,800 millones en el 2015.

Blackstone está buscando capital en un momento oportuno. Instituciones como las de planes públicos de pensiones y las compañías de seguros están apostando fuerte por los activos inmobiliarios para protegerse de la inflación y ampliar sus activos más allá de las acciones y los bonos. El número de inversores que asignan US$ 1,000 millones al nicho sigue aumentando, según el proveedor de datos Preqin.

Un representante de Blackstone declinó realizar comentarios.

En junio, Blackstone, con sede en Nueva York, recaudó US$ 7,100 millones para un fondo inmobiliario oportunista enfocado en Asia, y Carlyle Group LP también recaudó este mes su mayor fondo de bienes raíces en Estados Unidos.

Más allá del sector inmobiliario, los inversionistas están acumulando activos alternativos, lo que ayuda a las empresas a recaudar fondos mucho más grandes que antes. La industria de capital privado obtuvo un récord de US$ 453,000 millones el año pasado.

Blackstone, al igual que sus rivales, está aprovechando esa demanda; espera recaudar más de US$ 20,000 millones para su octavo fondo de adquisición, informó Bloomberg en julio. Según una presentación regulatoria, un tercio de su fondo de compra previo fue invertido a fines de junio.

Las apuestas de Gray

Las inversiones inmobiliarias son un gran motor de ganancias en Blackstone. Eso se puede atribuir en gran parte a las apuestas hechas por Jon Gray, quien a principios de este año fue ascendido a presidente y director de operaciones luego de convertir a la firma en un gigante de las propiedades inmobiliarias.

Bajo el liderazgo de Gray, en el apogeo del boom inmobiliario del 2007, la empresa pagó US$ 39,000 millones por Equity Office Properties Trust y US$ 26,000 millones por la cadena hotelera Hilton. Esas inversiones obtuvieron ganancias de más de US$ 20,000 millones. Kathleen McCarthy y Ken Caplan asumieron el control del grupo inmobiliario este año.

Blackstone comenzó su negocio de bienes raíces en 1991 y lo ha expandido a US$ 119,000 millones en activos. Posee inversiones en hoteles, oficinas, el segmento minorista y propiedades industriales y residenciales en EE.UU., Europa, Asia y América Latina.

El octavo fondo inmobiliario de la firma redituó un múltiplo de 1.4 veces sobre el capital invertido antes de las comisiones a partir de fines de junio, de acuerdo con una presentación regulatoria. Sus fondos del 2011 y 2007 reportaron 1.9 veces y 2.5 veces el múltiplo bruto, respectivamente.