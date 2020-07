En la primera prueba importante al compromiso de BlackRock Inc. sobre usar su vasta influencia y recursos para combatir el cambio climático, el administrador de activos mostró capacidad de lucha como de moderación.

La firma de US$ 6.5 billones dijo en un informe el martes que identificó a 244 compañías durante la temporada anual 2020 de reuniones de accionistas que no estaban haciendo lo suficiente para preparar sus negocios para un planeta en calentamiento o informar a sus inversionistas sobre los posibles riesgos para sus operaciones debido al cambio climático. BlackRock votó en contra de directores en 53 de las compañías, o 22%, y dijo que votará en contra de directores de las 191 empresas restantes el próximo año si no logran un progreso significativo en los próximos 12 meses.

El historial de votación de BlackRock en las reuniones de accionistas indica claramente cómo está cumpliendo su promesa de enero de priorizar en su estrategia las preocupaciones relativas al cambio climático. Si bien no es un panorama completo de cómo la empresa con sede en Nueva York está avanzando en la sostenibilidad y reprendiendo a las empresas sobre cuestiones ambientales, el informe presenta algunas ideas valiosas sobre su disposición y capacidad para desafiar a las empresas y presionarlas para que mejoren.

BlackRock rechazó la elección de directores en compañías como Exxon Mobil Corp. y Volvo AB, por un “progreso insuficiente” en las revelaciones climáticas. También votó en contra de una serie de propuestas climáticas más específicas, que pedían a las compañías todo tipo de cosas, desde informes adicionales sobre emisiones corporativas hasta detalles de sus actividades de lobby, en compañías como Royal Dutch Shell Plc y Total SA.

“La calidad de las revelaciones de votación de BlackRock ha mejorado y ahora es de las mejores del mercado, pero las decisiones de votación reales de Blackrock continúan, en general, decepcionando”, dijo Catherine Howarth, directora ejecutiva del grupo de campaña de inversión responsable ShareAction. “Blackrock no duda en votar en apoyo de las propuestas de los accionistas que exigen una mejor revelación corporativa de asuntos climáticos, pero constantemente falla al no respaldar propuestas que exigen una acción real de las empresas con alto uso de carbono para limitar los riesgos de un cambio climático peligroso. 2020 debía ser el año en que la inversión y los sectores corporativos irían más allá de la revelación”.

Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, dijo en una carta a ejecutivos corporativos estadounidenses en enero que el cambio climático cambiaría drásticamente las finanzas globales antes de lo que piensan y se convertirá en “un factor definitorio en las perspectivas a largo plazo de las empresas”.

BlackRock ha enfatizado en las revelaciones en su trato con las empresas. La firma dijo en enero que los inversionistas necesitan más información sobre cómo las empresas están manejando los riesgos y las oportunidades que surgen del cambio climático, y cómo están adaptando sus negocios para una economía menos intensiva en carbono. Pidió a las empresas publicar revelaciones alineadas con las normas del Consejo de Normas de Contabilidad sobre Sostenibilidad (SASB, por sus siglas en inglés) y los marcos del Grupo de Trabajo sobre Revelaciones Financieras.

Si bien BlackRock dijo que entendía que la generación de revelaciones integrales requiere una inversión significativa de recursos y tiempo, también dijo que estaría cada vez más dispuesta a votar en contra de gerencias y directores de junta cuando las compañías no están progresando lo suficiente. Y eso es exactamente lo que hizo al votar contra los directores de compañías como la minera rusa Evraz Plc y el gigante petrolero estadounidense Exxon.

BlackRock también retuvo su apoyo ante una serie de resoluciones climáticas específicas.