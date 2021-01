Aunque existen vacíos en la regulación en la mayoría de países y persisten las advertencias de autoridades supervisoras, las criptomonedas siguen ganando tracción, incluso en Perú.

El año pasado durante los primeros meses de la pandemia el Bitcoin, que participa con cerca del 90% de las transacciones de criptomonedas a nivel global según Bitpoint, sufrió una estrepitosa caída y paso de US$ aproximadamente US$ 10,000 a cerca de US$ 4,000.

Con el paso de los meses la criptodivisa se recuperó y alcanzó el viernes pasado la valorización récord de US$ 42,000 para luego caer, de acuerdo The Guardian, más de un 25% y colocarse en US$ 30,200 ayer. El medio extranjero también recogió la advertencia de la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido la cual señaló “que quienes invierten en este tipo de activos deben estar listos para perderlo todo”

Pese a la volatilidad, el público latinoamericano apuesta con mayor recurrencia por estos activos digitales. Al menos eso es lo que se desprende de los datos de Bitpoint, una plataforma de intercambio de criptodivisas con operaciones en México, Argentina, Perú, Ecuador, República Dominicana, Guatemala y Panamá.

Caso peruano

“Hay una serie de factores que han favorecido el mercado tras la caída del año pasado”, comenta Ricardo Armenta, director comercial de Bitpoint. “Las tensiones internacionales siempre favorecen a los activos alternativos como Bitcoin. También hay más confianza por parte de fondos institucionales que ingresan a la industria cada vez con mayor frecuencia”.

Armenta indica que, pese a la volatilidad, la actividad de registros , depósitos y transacciones en la plataforma nao se ha detenido. Y, dentro del público latinoamericano, los usuarios peruanos son considerados “muy valiosos” por Bitpoint.

Esto, en primer lugar, porque es un usuario de ticket alto. “Los peruanos duplican el monto promedio de trading en la plataforma”, indica Armenta. Además, es un cliente que mantiene su inversión pese a la dinámica del mercado.

De otro lado, la cantidad de usuarios registrados provenientes del Perú se triplicó desde el inicio de la pandemia. “Además, son muy activos en la plataforma”, afirma Armenta.

En cuanto a actividad de los usuarios de Bitpoint, el Perú es el tercer mercado con mayor movimiento, por detrás de México y Argentina. “Si bien el público argentino tiene mucho interés en las criptodivisas, por las complicaciones económicas la actividad es esporádica. Mientras que en el peruano, per a ello, el trading es más estable”.

Bitpoint es una de las plataformas de intercambio de criptodivisas con mayor presencia en Latinoamérica.