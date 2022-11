Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas a nivel mundial, comunicó hoy que entregará US$ 1,000 millones a un fondo para ayudar a criptoempresas que se han visto afectadas por el derrumbe de FTX, declarado en bancarrota.

En su blog corporativo se comprometió a otorgar este monto y existe la probabilidad de ampliarlo a US$ 2,000 millones en un futuro, en caso se necesite.

Por su parte, siete firmas participantes -entre ellas Polygon Ventures y Kronos- han decidido contribuir aproximadamente US$ 50 millones. Binance espera que otras firmas se unan.

Según el comunicado emitido este jueves indica que la misión, nombrada “Iniciativa de Recuperación de la Industria”, tiene como objetivo cooperar a las empresas que “presenten dificultades importantes y a corto plazo”; asimismo, se han recibido hasta el momento 150 solicitudes de ayuda.

Binance detalló que esta iniciativa no se basa en un “fondo de inversión”, tendrá una duración de seis meses y será “flexible” en su estructura.

También precisó que la iniciativa durará unos seis meses y será “flexible” en su estructura, de manera que pueda recibir desde tókens hasta deuda o líneas de crédito, y agregó que las “situaciones individuales requieren soluciones a medida”.

En el caso de FTX -ue tiene una valorización de US$ 32,000 millones y se encuentra un proceso de bancarrota en Estados Unidos- podría superar el millón de acreedores en el mundo. No obstante, tiene una deuda que supera los US$ 3,000 millones a sus cincuenta principales acreedores.

(Con información de EFE)