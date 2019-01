Billex: Las fintech necesitamos reglas claras para poder asociarnos con bancos

Las fintech representan una “nueva ola” que se está registrando en la economía peruana y se espera que vaya madurando poco a poco, por lo que las autoridades están elaborando la legislación que tendrá este segmento de la economía peruana.

“Sé que existen iniciativas de regulación y van a ir tomando forma poco a poco. Ahora se está haciendo algo de crowdfunding para poder normar o regular esto, tocará después las casas de cambio, de seguros, en fin, yo creo que es sano porque fija reglas para el mercado, reglas para todos y eso es bien importante porque los bancos también necesitan con que empresas se pueden aliar o mañana poner a disposición las APIs para poder hacer operaciones y eso va a tener que llegar, es lo que está pasando en Europa u otros países.

En Perú siempre estamos un par de pasos después de México o un paso después de Colombia y luego se empieza a hacer acá en el Perú pero creo que son sumamente positivas y ojalá se acelerar con mayor celeridad.

Trabajamos con más de 100 empresas, la reutilización de nuestra plataforma es muy alta, nuestra tasa de crecimiento está sobre el 15%, sumando nuevos clientes.

Estamos aumentando dos a tres ejecutivos comerciales para empezar a atacar diferentes tipos de sectores o hacer más visitas para que estas tasas de crecimiento de clientes y de transacciones aumenten considerablemente.

No somos una casa de cambio digital, es decir que no tomamos la posición del dinero del cliente, los fondos de los clientes no llegan a nuestras cuentas sino que hemos creado un modelo en el que tenemos un fideicomiso donde los fondos son gestionados por ellos.

Otras características que nos diferencia de una casa de cambio digital es que buscamos emparejar las necesidades de compra y venta de las empresas, donde realizan una operación a un tipo de cambio muy cercano al interbancario.

Nuestros clientes no necesariamente son corporativos sino que son empresas que deben cambiar desde US$ 2,000 hasta US$ 250,000. El gran mercado que tenemos son las micro y medianas empresas y este mercado es enorme, por eso es que somos tan auspiciosos y a la fecha hemos cambiado más de S/ 45 millones en forma acumulada, estamos bordeando los S/ 2 millones mensuales, con un crecimiento muy rápido y esto nos va a llevar a quintuplicar nuestra capacidad durante el siguiente año.

Tenemos desde inmobiliarias, servicios, distribuidoras, mineras junior, pero no nos limitamos a nada. Emitimos una factura por la comisión mínima por el uso de la plataforma y eso les beneficia a las empresas con un crédito fiscal, además de generar tributos.

“Si logramos ese emparejamiento entre la empresa que vende con la que compra dólares pues ahí el beneficio es sumamente amplio.

Además de Lima, los clientes de Billex se distribuyen en regiones como Arequipa y Huancayo. Para el presente año, esperan sumar clientes en Piura, Trujillo, Cusco y aumentar su presencia en Huancayo.

“En el 2019 creemos que vamos a tener un crecimiento rápido, a eso apuntamos”, dijo.