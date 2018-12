BHP y EMR Capital ponen fin a proceso para venta de pequeña mina en Chile

La minera multinacional BHP dijo el miércoles que culminó sin éxito un acuerdo con EMR Capital para la venta de su pequeña mina de cobre Cerro Colorado tras no cumplirse las condiciones de financiamiento.

La anglo australiana había anunciado a mediados de año el acuerdo con EMR, que contemplaba el pago de US$ 230 millones en efectivo, además de US$ 40 millones por la venta de inventario de cobre de la mina y un pago contingente de hasta US$ 50 millones a futuro.

"La decisión de poner fin al acuerdo fue convenida entre las partes cuando quedó claro que las condiciones de financiamiento no se cumplirían dentro del plazo", dijo a Reuters la minera.

Cerro Colorado, situada en la región de Tarapacá, en el extremo norte de la zona de extracción cuprífera de Chile, produjo 65,000 toneladas de cobre en el año fiscal 2017.

El yacimiento cuenta con la aprobación del gobierno para operar hasta el 2023, pero el plazo podría extenderse.