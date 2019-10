La segunda ejecutiva de más alto rango de Space Exploration Technologies Corp. asegura que la fabricante de cohetes tiene grandes ventajas sobre otras compañías que compiten para construir constelaciones de satélites para Internet, incluida Amazon.com Inc., de Jeff Bezos.

SpaceX lanzará en las próximas semanas su próximo lote de 60 satélites para su servicio de banda ancha Starlink, dijo el viernes Gwynne Shotwell, presidente y directora de operaciones de la compañía. La compañía lanzó sus primeros 60 satélites en mayo y eventualmente llevará a cabo tales misiones cada dos semanas.

“Jeff Bezos quiere comenzar una constelación, pero está años atrás”, dijo Shotwell en la conferencia anual de inversión de Baron Funds en Nueva York. Bezos, quien también dirige una compañía rival de cohetes, Blue Origin LLC, quiere crear una constelación satelital a través de Amazon, llamada Proyecto Kuiper.

Shotwell, de 55 años, describió a SpaceX, liderada por Elon Musk, como más hambrienta y luchadora que Blue Origin. Se refirió a los US$ 1,000 millones que Bezos proporciona a Blue Origin cada año mediante la venta de acciones de Amazon como “dinero gratis” y sugirió que el modelo de financiación tiene sus inconvenientes.

“A los ingenieros les va mejor cuando se les obliga a hacer grandes cosas en un periodo muy corto, con muy pocos recursos. Creo que es cuando haces un gran trabajo. No cuando tienes 20 años, ¿estás en órbita, o no? No creo que haya la motivación o el impulso allí”.

OneWeb

Los satélites de SpaceX ofrecerán una mejor capacidad y serán más baratos en cuanto a magnitud que los de OneWeb, respaldada por SoftBank Group Corp., dijo en una conferencia de inversión en Nueva York.

“Entonces, si está pensando en invertir en OneWeb, le recomendaría encarecidamente que no lo haga”, dijo Shotwell. “Engañaron a algunas personas” que estarán “bastante decepcionadas en el corto plazo”.

SpaceX recientemente solicitó organizar el espectro para hasta 30,000 satélites Starlink ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una entidad de Naciones Unidas.

Para que la constelación de Starlink llegue a un punto donde haya conectividad constante entre satélites, SpaceX necesitará desplegar entre 360 y 400. Una vez que 1,200 satélites estén en órbita, la compañía podrá proporcionar cobertura en todo el mundo.