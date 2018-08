Best Buy compra compañía de servicios de salud GreatCall por US$ 800 millones

Best Buy Co Inc dijo hoy que comprará al prestador de servicios de salud GreatCall Inc por US$ 800 millones en efectivo, en la mayor adquisición de su historia, como parte de su focalización en venderle productos y servicios a la tercera edad.

El minorista número uno en productos electrónicos para el consumidor vende actualmente productos relacionados con la salud y el bienestar.

GreatCall, con ingresos anuales por unos US$ 300 millones, se focaliza en servicios personales de emergencia para personas mayores, ofrece productos móviles y dispositivos conectados, y tiene más de 900,000 suscriptores pagos, detalló Best Buy.

La adquisición brinda a Best Buy una oportunidad para combinar las ofertas de GreatCall con sus capacidades de comercialización, ventas y servicio, señaló en un comunicado el presidente ejecutivo del minorista, Hubert Joly.

El segmento salud es un mercado grande y en crecimiento, en el que la tecnología puede abordar las necesidades de consumidores mayores.

Hay unos 50 millones de estadounidenses de más de 65 años, una cifra que se incrementará más de un 50% en los próximos 20 años, indicó Best Buy.

La transacción probablemente se cierre para fin del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, y está sujeto a las aprobaciones regulatorias.