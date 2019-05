Best Buy advierte aumento en precios por ronda arancelaria

Es probable que los consumidores de Estados Unidos tengan que pagar más por un artículo si entra en vigor la siguiente ronda de aranceles sobre productos chinos, advirtió el director general de Best Buy.

Hubert Joly dijo que la cadena de productos electrónicos ha evitado subir los precios en la mayoría de sus productos, salvo algunas excepciones como las lavadoras.

El CEO agregó que está trabajando con el gobierno del presidente Donald Trump para minimizar el impacto que los nuevos aranceles podrían tener en los bolsillos de los estadounidenses, y que planea seguir haciéndolo cuando deje su cargo el próximo mes y se convierta en presidente ejecutivo de la junta administrativa de la empresa.

Su reemplazo, Corie Barry, será la primera mujer en ocupar el cargo en Best Buy.

Joly dijo que era muy pronto como para saber qué artículos podrían verse afectados con un aumento de precios, debido a que todavía no se sabe cuáles productos estarán en la siguiente ronda de aranceles.

Otras tiendas, como Walmart y Target , también han alertado por un aumento en los precios a causa de los gravámenes.

Las acciones de Best Buy Co. cayeron 5.5% el jueves, pese a que la compañía reportó ingresos en el último trimestre que superaron las expectativas.

Best Buy reportó un ingreso neto de US$ 265 millones, o 98 centavos por acción, durante el primer trimestre del año fiscal.

Las ganancias ajustadas llegaron a US$ 1.02 por acción, superando las expectativas de Wall Street por 14 centavos, de acuerdo con la firma Zacks Investment Research. Para el trimestre actual _que termina en agosto_ Best Buy espera que sus ganancias por acción estén entre 95 centavos y US$ 1.