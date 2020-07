Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffett, compró acciones de Bank of America Corp. por aproximadamente US$ 813 millones, inyectando más fondos en el prestamista que se enfrenta a una caída en bolsa del 31% en lo que va de año.

Berkshire ha comprado aproximadamente 33.9 millones de acciones del banco esta semana, aumentando su participación en más del 3% a unas 981.7 millones de acciones, según un informe regulatorio del miércoles. El conglomerado de Buffett compró las acciones a un precio medio de US$ 23.99.

La participación de Berkshire en Bank of America, que comenzó con acciones preferentes y warrants, se ha transformado en una de las mayores inversiones del conglomerado con sede en Omaha, Nebraska.

A finales de marzo, la participación era la segunda mayor de Berkshire por valor de mercado, justo por detrás de Apple Inc.

Buffett solicitó el permiso de la Reserva Federal el año pasado para aumentar su inversión en el prestamista a más del 10%, un nivel que tiende a desencadenar una revisión regulatoria.

Berkshire, que tiene participaciones en varios bancos, terminó recortando algunas de ellas en el primer trimestre, entre ellas inversiones en Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co.

La firma informará acerca de cambios del segundo trimestre a esas tenencias en el curso del próximo mes.