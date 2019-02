Los beneficios de Twitter crecen mientras caen sus usuarios

Twitter anunció que sus beneficios del cuarto trimestre del 2018 se dispararon impulsados por la publicidad, a pesar de la caída de usuarios.

La plataforma de mensajes cortos informó que obtuvo US$ 225 millones de ganancias durante los tres últimos meses del año pasado, muchos más de los US$ 91 millones del mismo periodo del 2017, gracias a un aumento de 24% en sus ingresos, que se situaron en US$ 909 millones.

Y todo esto a pesar de que la base de usuarios activos mensuales de Twitter cayó hasta los US$ 321 millones, una reducción de nueve millones respecto a un año antes y de cinco millones en comparación con el trimestre anterior.

La compañía señaló que dejará de usar la contabilidad de usuarios mensuales y en su lugar lo hará con usuarios "monetizables" activos diariamente en Estados Unidos y el resto del mundo, aquellos que usan la aplicación y están expuestos a la publicidad.

Con esta nueva forma de contar usuarios, Twitter tendría 126 millones en todo el mundo, un 9% menos en un año.

"El 2018 es una prueba de que nuestra estrategia a largo plazo funciona", dijo el director ejecutivo, Jack Dorsey.

Después de publicar estos datos, las acciones de la compañía caían un 5.5% a las 13H00 GMT, después de haber llegado a caer más de un 8%.

La empresa, que como las otras redes sociales se enfrenta a contenidos violentos, de odio o difusión de noticias falsas, atribuye su baja de usuarios esencialmente a sus esfuerzos por eliminar contenidos indeseables.

Un intercambio más sano en la red, "es un vector de crecimiento a largo plazo y algo bueno para la gente en Twitter y el resto del mundo", dijo Jack Dorsey, CEO y fundador de la red.

Twitter es a menudo blanco de reproches por demorar en eliminar cuentas con contenidos indeseables pero también por suprimirlas arbitrariamente.

"Buscamos los medios de minimizar la tasa de errores pero también de montar un procedimiento de apelación mucho más riguroso" para restablecer cuentas suprimidas por error, dijo Dorsey.

Esos esfuerzos, que según dijo se intensificarán este año, cuestan dinero y Twitter indico que para el ejercicio 2019 prevé un alza de 20% de sus gastos operativos.