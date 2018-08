Belmond inicia amplia revisión de alternativas estratégicas para aumentar el valor de sus acciones

Belmond Ltd. (NYSE: BEL), dueños, copropietarios y administradores de 46 hoteles, restaurantes, trenes y cruceros fluviales de lujo que operan en 24 países, anunciaron que su junta de directores ha iniciado una amplia revisión de alternativas estratégicas para aumentar el valor de sus acciones.

Entre las propiedades icónicas de Belmond se encuentran Belmond Hotel Cipriani en Venecia, Belmond Hotel Splendido en Portofino, Belmond Copacabana Palace en Río de Janeiro, Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons en Oxford, Belmond Grand Hotel Europe en San Petersburgo, Belmond El Encanto en Santa Bárbara y el legendario restaurante '21' Club en Nueva York.



"La junta está comprometida en la tarea de mantener el camino más conveniente para todos los accionistas de Belmond. En ese sentido, estamos desarrollando un riguroso análisis de todo el abanico de alternativas estratégicas, operativas y financieras disponibles para la compañía, incluida una posible venta", indicó Roland Hernández, presidente de la junta de directores. "Hemos logrado un significativo progreso hacia nuestros objetivos estratégicos, entre ellos un aumento de los ingresos, un mayor conocimiento de la marca y una expansión de nuestra presencia global. Pensamos que este es el momento oportuno para realizar un proceso de análisis estratégico que permita aumentar el valor de las acciones, considerando que Belmond tiene una colección única y excepcional de propiedades icónicas y bases sólidas en nuestros mercados de todo el mundo".



No podemos dar certezas sobre los resultados ni sobre el plazo del proceso de revisión. La compañía no tiene previstos comentarios sobre el análisis hasta que se haya completado o hasta que la compañía determine que su divulgación es conveniente.



La junta ha contratado a Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC como asesores financieros, y a Weil, Gotshal & Manges LLP como asesores legales para asistir en esta revisión.