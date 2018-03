De Beers eleva levemente los precios de diamantes, dicen fuentes

De Beers, la mayor empresa minera de diamantes del mundo, subió ligeramente los precios en su segunda venta del año, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema, a medida que el mercado de gemas continúa mostrando una fuerte demanda.

De Beers elevó los precios en alrededor de 1% y 2%, según las personas que pidieron no ser identificadas porque la información no se hecho pública.

Si bien el aumento es modesto, es una señal de que puede haber margen para subir aún más los precios este año después de las sólidas ventas de las fiestas de fin de año. Si bien la venta sigue en curso, la cantidad total vendida probablemente sea de alrededor de US$ 550 millones, dijeron las personas.

Un portavoz de De Beers declinó comentar al respecto.

La industria del diamante ha estado luchando contra una demanda y precios estacados, pero se ha beneficiado de un cierre de año más fuerte de lo esperado.

La compañía también se mostró optimista la semana pasada cuando su matriz, Anglo American Plc, anunció los resultados de todo el año, diciendo que la economía global, el debilitamiento del dólar estadounidense y los recortes de impuestos en EE.UU. podrían ser positivos para la demanda de diamantes. En el 2018, la compañía espera extraer la mayor cantidad de diamantes desde el 2008.

El máximo ejecutivo de la compañía, Bruce Cleaver, insinuó durante una entrevista la semana pasada que podría haber margen para alzas de precios este año.

"No damos orientación sobre precios, pero no veo por qué no haya demanda en un buen año", dijo Cleaver. "Hay suficientes señales de demanda y un impulso suficiente a partir de la temporada de Navidad que nos permita tener un buen 2018".

De Beers vende diamantes solo en lugares de invitación 10 veces al año en sus oficinas de Botswana. La empresa establece los precios y sus clientes seleccionados, conocidos como concesionarios, no pueden negociar.