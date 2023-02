La cadena estadounidense de tiendas de artículos para el hogar Bed Bath & Beyond anunció este martes que va a vender acciones por valor de aproximadamente US$ 1,000 millones para tratar de evitar una bancarrota, al tiempo que dio a conocer nuevos cierres de establecimientos.

La compañía, que lleva meses en graves problemas, explicó que usará el dinero recaudado y unos US$ 100 millones de una línea de crédito para cubrir deudas pendientes y financiar sus operaciones.

El anuncio de la venta de acciones provocó que la empresa se desplomase casi un 40% a la apertura de Wall Street, dado que la operación diluirá el valor de los actuales títulos.

Según un comunicado, Bed Bath & Beyond ofrecerá acciones por las que espera obtener unos US$ 225 millones de inmediato y unos US$ 800 millones adicionales más adelante por contratos que obligan a los compradores a hacerse con más títulos si se cumplen ciertas condiciones.

A principios de enero, la empresa admitió que existen dudas sobre su viabilidad y dijo que estaba contemplando un proceso de bancarrota, que por ahora busca evitar con estas nuevas medidas.

Las ventas de la cadena minorista cayeron con fuerza el año pasado y la empresa se ha encontrado con dificultades para refinanciar unas deudas que no estaba pudiendo satisfacer.

En una comunicación al regulador bursátil remitida a última hora del lunes, Bed Bath & Beyond dijo que planea cerrar unas 150 tiendas adicionales, lo que tras las cifras ya comunicadas anteriormente supondría clausurar un total de 400 establecimientos, casi la mitad de las que tenía hace un año.

La firma ha visto además fuertes oscilaciones en su cotización bursátil, al convertirse en una de las apuestas favoritas de muchos pequeños inversores y especuladores que se coordinan en foros de internet.

Así por ejemplo, sus títulos se habían disparado ayer antes de la caída que vivían hoy. En lo que va de año, la empresa acumula un alza del 55%, pero sus acciones están un 78% por debajo de donde se situaban hace ahora un año.

Fuente: EFE