El BCP dio a conocer los resultados de la campaña #YoMeSumo, con la que brindará ayuda a cerca de 163,000 hogares en situación de pobreza y extrema pobreza. Silvia Noriega, gerente de Reputación y Responsabilidad Social del banco, dio a Gestión algunos detalles sobre esta operación y cómo se llevará a cabo la entrega del bono.

¿Cuánto se recaudó con la campaña?

Si bien nosotros (BCP) hicimos la primera donación por S/ 100 millones, inmediatamente después nos abrimos durante tres semanas para que se sumen personas y empresas, con lo que logramos recaudar S/ 26.3 millones adicionales, que suman un total de S/ 126.3 millones.

¿Este monto superó sus expectativas?

Nos sentimos muy contentos con los resultados que hemos logrado. Me atrevería a decir que es una de las campañas más exitosas y grandes que se han hecho en la historia del Perú para recaudar donaciones, y equivale más o menos unas diez Teletones en un año, para dar una idea de la magnitud que tiene.

¿Cuántos apoyaron la iniciativa?

Fueron cerca de 2,000 empresas que aportaron S/ 123.5 millones y 71,000 personas que donaron S/ 2.8 millones. En total, fueron cerca de 73,000 donantes que se sumaron a este esfuerzo.

¿En qué consiste el bono?

Será un aporte de S/ 760, en un solo pago, para cada familia que con las circunstancias actuales de cuarentena y distanciamiento social no tienen la manera de generar el ingreso diario que necesitan para subsistir.

¿Cómo se seleccionó a los beneficiarios?

Hemos trabajado muy de la mano con el Midis, al que agradecemos porque nos dio la oportunidad de estar aliados con ellos, y nos han proporcionado una lista de 163,000 hogares de acuerdo a su expertise y especialidad, una lista de familias que están en situación de pobreza y pobreza extrema.

¿El banco realizará un filtro adicional a esa lista?

No. El experto es el Midis, nosotros lo que queremos es apoyarnos en su expertise y en su conocimiento para distribuir el bono, no hubo criterios del banco.

Manejo

¿Hay posibilidad de que también se beneficie a personas que ya recibieron el bono de S/ 380 entregado inicialmente por el Estado?

No, justamente como es el Midis el que centraliza y coordina todo, lo que ha procurado es que estos esfuerzos se complementen y no se dupliquen. Entonces, lo que hemos estado coordinando en todo momento es que las personas que reciben el bono no hayan recibido otro beneficio.

¿Qué medidas de precaución de contagio están tomando para cuando las personas se acerquen a cobrar su bono?

En el portal bono.yomequedoencasa.pe se les indicará si acceden y la agencia más cercana del banco para que el beneficiario indique el día y la hora en que asistirá a cobrar a fin de que nosotros podamos tener un mejor manejo del aforo y evitar que existan aglomeraciones.

¿Esta donación afecta de alguna medida los estados financieros del banco?

Si se refiere a que si tendremos algún beneficio tributario, no lo tendremos. Si fuese una donación sería deducible de impuestos pero, en este caso, no funciona como una donación formalmente.