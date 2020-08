El Banco Central de Reserva (BCR), basado en un reporte de la SBS, dio a conocer que al 30 de junio se han reprogramado alrededor de 9 millones de créditos por un valor aproximado de S/ 132 mil millones, es decir, el 36% del total de la cartera del sistema financiero.

Varias de estas reprogramaciones se realizaron entre marzo y abril y muchas vencen en este mes. ¿Cómo han funcionado estas facilidades en el sector bancario? Comparamos las experiencias del BBVA y Mibanco.

Javier Ichazo, gerente general de Mibanco, comentó que al ser una microfinanciera que trabaja principalmente con mypes, el índice de reprogramación fue muy alto, alrededor del 78% de su portafolio. A nivel de banca tradicional es un poco menor, porque los portafolios corporativos no reprogramaron tanto, por eso el promedio es menor.

El BBVA, por su parte, explicó que desde el inicio dieron facilidades de reprogramación a los clientes que lo necesitaban. “Llegamos a tener los mayores importes de reprogramación en las carteras pymes, hipotecarios y mediana empresa. A nivel relativo, sobre el total del portafolio, la cartera de consumo ha sido la de mayor reprogramación”.

Mientras que a finales de julio ya notaron una reducción del saldo reprogramado producto del reinicio de pagos. Sin embargo, en algunos segmentos se está evaluando una segunda reprogramación adicional.

En la mayoría de los casos del BBVA, la modalidad de reprogramación consistió en trasladar las cuotas de los meses de gracia hacia el final del cronograma, con lo que no hubo cuotas adicionales, manteniendo el mismo crédito y el número de cuotas pendientes de pago que se tenía antes de la reprogramación.

“El banco, como parte de las medidas, otorgó la facilidad de reprogramar sin intereses adicionales hasta tres meses a las carteras de crédito consumo, tarjeta y pymes; carteras que ya reiniciaron sus pagos en julio”, señaló el BBVA.

Para Ichazo, de Mibanco, la reprogramación es solo una parte de la historia porque ante la compleja situación tuvieron que ofrecer otras alternativas a sus clientes.

“Dimos otras facilidades, como congelar dos cuotas y pasarlas al final del crédito, es decir, si tenías un crédito que vencía en febrero del próximo año, agarramos las cuotas de abril y mayo y las pasamos a marzo y abril del próximo año. Las pateábamos sin intereses”.

Otra medida fue que a un grupo de aproximadamente 130 mil clientes, con créditos menores a S/ 10,000, les ofrecieron un descuento de 15% en cuatro de sus cuotas. Asimismo, participaron de manera muy agresiva en los programas del gobierno como FAE y Reactiva.

“Eso nos ha permitido llegar a aproximadamente el 90% de nuestros clientes con una facilidad adicional a la reprogramación. ¿Qué estamos viendo? Un portafolio que se comporta mejor de lo que esperábamos. No quiere decir que no haya un impacto, pero es menor de lo esperado”, comentó el gerente de Mibanco.

Pronósticos hacia fin de año

De los clientes de Mibanco cuyo periodo de gracia de reprogramación venció en junio y tenían que pagar una cuota, el 62% realizó el pago, y el 38% optó por una reprogramación adicional.

Mientras que en julio se venció otro paquete importante, y el porcentaje de los que pagaron subió a 75%. Hasta ahora viene evolucionando bien, dijo Ichazo. “En este momento, vemos que agosto viene mejor que julio. Lo que sí, hacia adelante es incierto”.

“Hemos hecho provisiones voluntarias, porque con todo lo que ha sucedido los créditos se reprograman. En estricto no debería requerir provisiones, porque no se está deteriorando tu portafolio, pero esto es ficticio porque está reprogramándose. Queremos estar tranquilos, y si el portafolio se deteriora más de lo esperado, estar bien parados en cuanto a provisiones y no tener inconvenientes”, manifestó Ichazo.

Sobre la expectativa a futuro, Mibanco hizo una encuesta entre 75,000 clientes, y el 80% afirmó que esperan recuperarse en menos de 6 meses. “El sector microfinanzas es optimista. No solo hay que ver la parte negativa. Pero dependemos mucho de que la población sea responsable”, refirió.

En tanto, sobre el panorama de los créditos, en el BBVA indicaron que la implementación del programa Reactiva Perú “para inyectar liquidez a las empresas influirá para registrar un incremento del flujo de créditos en el 2020, pero todavía es prematuro para dar un estimado”.