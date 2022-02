Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) SA buscará aumentar la plantilla global de su unidad de banca corporativa y de inversión en aproximadamente un 10% este año, según el jefe de la división.

Actualmente, la unidad de BBVA cuenta con alrededor de 3,800 empleados en oficinas desde España hasta México, Hong Kong, Nueva York y Turquía, dijo Luisa Gómez Bravo, directora global de banca corporativa y de inversión, en una entrevista.

El banco mudó recientemente la cobertura de acciones de Estados Unidos de México a Nueva York, en tanto que Gómez dijo que el crecimiento del negocio de Estados Unidos es prioritario.

“La apuesta más relevante en el área es crecer en Estados Unidos”, señaló Gómez. “Queremos duplicar los ingresos, el balance e invertir en la contratación en Nueva York para fines del 2024″, y añadió que su objetivo es posicionar a BBVA como la “casa predilecta de Latinoamérica”.

La banca corporativa y de inversión obtuvo una ganancia neta atribuible de 1,250 millones de euros en el 2021, cerca de un 40% más que en el 2020. La unidad representó la cuarta parte de las ganancias de BBVA el año pasado.

BBVA completó el año pasado la venta de su negocio de banca minorista en Estados Unidos a PNC Financial Services Group Inc. por aproximadamente US$ 11,500 millones. Hasta ahora, ha utilizado parte de los ingresos para recomprar acciones y aumentar su apuesta en Turquía.

El banco español también busca crecer en Asia, aprovechando clientes que tienen intereses en las regiones en donde BBVA cuenta con experiencia. En el 2020, el banco asesoró a State Grid Corp. de China en un acuerdo para comprar la unidad de red eléctrica chilena de Naturgy Energy Group SA por 2,570 millones de euros (US$ 2,900 millones).