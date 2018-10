Bayer revisa su cartera y consideraría vender unidad veterinaria

Bayer considera vender su unidad de salud animal, en momentos en que analiza su cartera tras comprar Monsanto por US$ 63,000 millones, señalaron fuentes cercanas a la empresa.

La farmacéutica sopesa la medida como parte de una revisión general, aunque la venta no es inminente, aclararon las fuentes sin revelar su identidad. No se han tomado decisiones definitivas y aún es posible que la compañía desista de vender la unidad.

La venta sería una oportunidad para que el director ejecutivo, Werner Baumann, recaude efectivo mientras busca garantizar el crecimiento del segmento de atención médica de la empresa, que deberá hacer frente al vencimiento de la patente de su medicamento para el corazón más vendido, Xarelto, en los próximos años.

Bayer podría ganar entre 6,000 millones y 7,000 millones de euros (entre US$ 6,900 millones y US$ 8,100 millones) si vende la unidad, monto suficiente para que la división farmacéutica se "agilice de nuevo", señalaron este mes analistas de Sanford C. Bernstein en una nota.

Al ser contactado, un vocero de Bayer declinó formular comentarios.