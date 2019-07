Bayer busca tranquilizar a inversores por acuerdos sobre Roundup

El director ejecutivo de Bayer AG , Werner Baumann, intentó calmar a los inversionistas alemanes sobre las perspectivas de resolver los litigios por el herbicida Roundup de la compañía, un esfuerzo por recuperar su confianza después de los reproches sin precedentes en la junta de accionistas de la empresa en abril.

El asediado director ejecutivo sostuvo una serie de reuniones en Fráncfort esta semana con accionistas clave, según personas familiarizadas con la situación. Los contactos llegan mientras la compañía lucha contra miles de demandas de personas según las cuales el herbicida causó su cáncer. Los analistas de Bloomberg Intelligence han dicho que los casos podrían resultar en un acuerdo de hasta US$ 10,000 millones.

Baumann dijo a los inversionistas que Ken Feinberg, el mediador de alto perfil designado para liderar las negociaciones de acuerdos para algunos de los casos, se reunió con ambas partes y no habría aceptado tomar el trabajo si no pensara que podría negociar un acuerdo, según una de los personas, quienes pidieron no ser nombradas porque las discusiones con los inversionistas eran privadas.

Un representante de Bayer declinó hacer comentarios.

Bayer está tratando de ganarse a los accionistas preocupados por el mal manejo de Roundup, después de adquirir el herbicida el año pasado en la compra por US$ 63,000 millones de Monsanto Co. La empresa alemana rechaza las afirmaciones de que el herbicida provoca cáncer y se ha comprometido a seguir luchando después de perder tres juicios desde que se cerró el acuerdo por Monsanto el verano pasado.

Las reuniones se dan en un momento conveniente. Un juez federal dijo que probablemente reduzca, pero no descartará por completo, un veredicto de jurado por US$ 80 millones contra Bayer en el segundo caso en juicio por acusaciones de que Roundup causa cáncer.

Reconocimiento de daños

Bayer está intentando rehabilitar su imagen mientras lucha contra la sospecha sobre la seguridad del ingrediente activo de Roundup, el glifosato. El parlamento de Austria a principios de esta semana votó para prohibir los herbicidas que contienen glifosato, el primer caso en laUnión Europea.

Cuando un accionista le preguntó por la decisión austriaca, Baumann la desestimó, diciendo que los agricultores tendrán dificultades para sobrevivir sin glifosato, según una de las personas.

Las reuniones siguen a una votación en contra de Baumann por parte de los accionistas en la reunión general anual de la compañía en abril, en la que la mayoría de los inversionistas se opuso a absolver al director y otros ejecutivos de la responsabilidad por sus acciones en la toma de control de Monsanto.