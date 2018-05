Barrick Gold Corporation evalúa ampliar vida de mina Lagunas Norte

Barrick Gold Corporation anunció hoy que considera ampliar la vida de la mina Lagunas Norte para recuperar 2.8 millones de onzas adicionales.

Para ello, el proyecto deberá recibir la aprobación del comité de inversiones, indicó Kelvin Dushnisky, presidente de la compañía.

Durante su presentación en la Mesa Redonda: Perspectivas de la Minería Aurífera desarrollada durante 13° Simposium Internacional del Oro y la Plata organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ( SNMPE ) indicó que además de la extensión de vida de Lagunas Norte, están trabajando en la ampliación de la mina.

Cabe señalar que Lagunas Norte se ubica en el distrito de Quiruvilca, en la Región La Libertad. El yacimiento a tajo abierto comenzó sus operaciones el segundo trimestre del 2005 -antes de lo programado- y representó una inversión en su construcción de US$340 millones.

“Estamos muy optimistas con la productividad. En reservas hablamos de 4 millones onzas reservas, esto incluyen las onzas de reserva que se han agregado en el 2017 que reemplaza el 6.5 millones de onzas de la producción”, explicó Dushnisky.

El empresario minero indicó que una de sus prioridades es generar un flujo libre de caja por más de US$ 2 mil millones, el cual deberá ser financieramente sostenible.

“Estamos disminuyendo la deuda de la empresa. Empezamos el año, en el 2014, con US$ 13 mil millones y hemos llegado a US$ 6 mil millones al final del último trimestre del 2017. Para el 2020 llegaremos con una deuda menor de US$ 5 mil millones”, mencionó.

"¿Cómo seguir creciendo sin crecer en deuda? La respuesta es la alianza estrategia con Shandong con el proyecto Valedero, el joint venture para explorar Pascua Lama y la oportunidad de prospección El Indio", concluyó.

El futuro de la minería aurífera y argentífera peruana y mundial, así como la competitividad, perspectivas y retos de la industria minera en general, son tratados en el 13° Simposium Internacional del Oro y de la Plata, que se inauguró en Lima.