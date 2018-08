Barrick dice que podría buscar socio chino para activos de cobre

El máximo responsable de Barrick Gold Corp. , John Thornton , dice que la minera canadiense está estudiando sus activos de cobre "muy en serio" para determinar si tiene sentido crear una empresa cuprífera con uno o dos socios, muy probablemente de China .

"La pregunta para nosotros respecto al cobre es: ’¿se pueden tomar los activos de cobre, combinarlos con los de otra parte, incluso con dos partes, y crear una compañía cuprífera global de primer nivel con el tiempo?’", dijo Thornton a los empleados el miércoles. "Al responder a esa pregunta, la probabilidad de que ese compañero en el esfuerzo sea chino es muy alta".

Thornton hizo los comentarios en una reunión interna de la compañía, partes de las cuales fueron publicadas en el sitio web de la empresa el jueves. Thornton describió su estrategia a largo plazo para Barrick a los empleados que, según un amplio plan de propiedad accionarial, también son inversores.

El plan incluye aumentar su cartera de los denominados activos de nivel 1 con el tiempo y eliminar gradualmente todo lo que no sea de nivel 1 o que se considere "estratégico". El ex ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc. definió los activos de nivel 1 como minas que pueden producir al menos 500,000 onzas de oro al año, tienen una vida útil de mina de más de 10 años, y se encuentran en la mejor mitad de la curva de costes.

Minas de oro de nivel 1

"Resulta que solo hay entre 10 y 15 en el mundo. Barrick tiene, digamos, cuatro de ellas. Ninguna otra compañía tiene más de dos", dijo Thornton a los empleados. "Obviamente, si uno tiene seis es mejor, si tiene ocho es mejor, y si tiene 10 es mejor".

Aproximadamente la mitad de los activos de primer nivel del mundo se encuentran en jurisdicciones "difíciles", lo que significa que la empresa con sede en Toronto debe poder operar con éxito en cualquier lugar.

Los activos que actualmente no cumplen los criterios de nivel 1 son: Lagunas Norte en Perú, Hemlo de Canadá, una participación del 47,5 por ciento de la mina Porgera en Papúa Nueva Guinea, una participación del 50 por ciento en Kalgoorlie en Australia y Golden Sunlight en Montana, dijo el portavoz de Barrick, Andy Lloyd, por teléfono después de que se publicaran los comentarios de Thornton.