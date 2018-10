Barreras legales para contratar ejecutivos en firmas de cannabis

Los ejecutivos tradicionales quieren participar de la locura del cannabis.

No es sorprendente, ya que el valor de algunas empresas de cannabis supera los US$ 10,000 millones y Coca-Cola Co. y Molson Coors Brewing Co. ven a la marihuana como el próximo ingrediente de moda. Pero la creciente industria enfrenta un obstáculo singular: la marihuana sigue siendo ilegal a nivel nacional en Estados Unidos, el mayor mercado de consumo del mundo.

Mientras Canadá se prepara para legalizar la marihuana la próxima semana, y algunos estados de EE.UU. relajan las regulaciones, existe una creciente demanda de ejecutivos con experiencia que asuman cargos de liderazgo y ayuden a las nuevas empresas a crear la próxima generación de productos de marihuana.

Sin embargo, la prohibición federal en EE.UU. ha creado un campo minado judicial para los cazatalentos que tratan de encontrar suficientes ejecutivos para satisfacer la demanda.

"Comenzar con el cannabis probablemente es como cuando terminó la Ley Seca en la década de 1930", dijo Catherine Van Alstine, quien recluta ejecutivos para la industria como socia en Vancouver de la empresa de búsqueda de personal Boyden. "Todos pensaban que el mundo se iba a terminar porque iba a haber acceso al alcohol y sería legal. Esa es la manera de pensar sobre el cannabis".

El último punto álgido para los reclutadores: amenazas de los funcionarios de aduanas de EE.UU. de posibles prohibiciones de por vida para los canadienses empleados en el negocio de la marihuana que traten de ingresar a EE.UU.

Eso ha obligado a algunos ejecutivos en Canadá a reconsiderar aceptar puestos en juntas o cargos ejecutivos en empresas de cannabis. Y las empresas de búsqueda también están respondiendo preguntas de líderes empresariales estadounidenses, quienes están preocupados por las implicaciones de estar vinculados a las empresas de cannabis.

La tensión está complicando la contratación para Gabriella’s Kitchen, una empresa de alimentos envasados que está agregando una línea con productos con infusiones de cannabis para venta en California, dijo la máxima ejecutiva, Margot Micallef.

La empresa con sede en Calgary contrató a tres firmas de búsqueda, incluyendo Boyden, para ayudarla a llenar puestos tales como director de operaciones y vicepresidente de desarrollo, y pronto buscará un director financiero, señaló. La mayor parte de sus ventas son en EE.UU., y la compañía tiene una planta de fabricación en Santa Rosa, California, añadió.

"Los cargos para los que estamos contratando son todas posiciones en EE.UU.", señaló Micallef, en parte debido al riesgo fronterizo y la falta de apoyo del gobierno de Canadá. "El resultado de eso podría ser que a los canadienses no se les ofrezcan posiciones para las que de lo contrario estarían calificados".

Sin dudas

Incluso sin canadienses, Micallef dijo que no han faltado personas que muestran interés en las posiciones, particularmente de las industrias de productos envasados y alcohol.

Harris Damashek no tuvo dudas sobre cambiar de carrera. Aun así, era consciente del estigma y esperó dos meses para contarle a su madre que había dejado Anheuser-Busch InBev SA para convertirse en el responsable de marketing de Acreage Holdings, una empresa de cannabis con sede en Nueva York que tiene como asesor a John Boehner.

En el gigante cervecero, Damashek trabajaba en la división a cargo de monitorear las tendencias de los consumidores e invertir en pequeñas empresas de rápido crecimiento. Planteó la idea de que la compañía incursionara en el cannabis, pero se retiró después de que la propuesta fue rechazada, señaló. El auge de la bolsa canadiense y el interés de las grandes empresas de consumo están ayudando a legitimar el campo, comentó.

‘Oportunidad Financiera’

"Ese estigma está siendo reemplazado por la excitación de que esta es una gran oportunidad financiera", dijo Damashek.

Se espera que el empleo legal estadounidense en la industria se duplique para el año 2022 de alrededor desde 160,000 este año, según la publicación Marijuana Business Daily. También se espera que se agreguen miles de puestos de trabajo en Canadá en los próximos años.