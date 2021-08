Con la llegada de cada vez más turistas nacionales y extranjeros, los comercios y actividades culturales en Barranco comienzan a reactivarse. Con ello, también se han comenzado a retomar algunos proyectos de inversión.

El alcalde de Barranco, José Rodríguez Cárdenas, informó a Gestión que la empresa inmobiliaria Magdalena SAC recientemente ha recibido la licencia para construir un ‘strip mall’ en la cuadra nueve de la avenida Grau, donde antes se ubicaba la Quinta San José. Este proyecto comercial, cuya construcción debería empezar este o el próximo año, también contará con viviendas y oficinas.

La autoridad edil señaló que mientras los comercios comienzan a recuperarse en Barranco también se está invirtiendo en negocios como cafés y restaurantes. Es por ello que hace poco se abrió un nuevo centro gastronómico ‘Primera Parada’ en las esquinas de las avenidas 28 de julio y Pedro de Osma, donde marcas culinarias ofrecen comida gourmet. Además, se ha abierto un restobar gourmet frente a supermercado Metro.

En cuanto hospedaje, Kokopelli Hostel Barranco puso en operación sus servicios en Casa Rosell-Ríos, una de las casonas más emblemáticas de Lima que ha sido recientemente restaurada, y su oferta se complementa con una alianza con Dada Restobar para el manejo del área de alimentos y bebidas. Esta casona también contará con pequeños comercios.

Uso de suelos

El burgomaestre también indicó que junto a la Municipalidad Metropolitana de Lima se está trabajando en un trámite de actualización de los usos de suelos para que se permitan solo algunas actividades económicas en el distrito; con ello buscan fortalecer nuevas inversiones en restaurantes y dejar de lado la inversión en discotecas. Asimismo, dijo, buscan promover nuevas playas de estacionamiento.

“Con este proyecto estamos tratando de consolidar al distrito como un centro turístico, gastronómico y cultural. En esa línea, estamos actualizando los usos de los suelos. Esperamos que este año la Municipalidad de Lima lo apruebe”, indicó.

Antes de la pandemia había alrededor de 30 discotecas operando en Barranco; y varias de ellas han solicitado un cambio definitivo del negocio a restaurantes. “Con las inversiones en el rubro gastronómico buscamos manejar un nuevo perfil de público que visita nuestro distrito”, dijo Rodríguez Cárdenas.

CIFRAS Y DATOS:

Turismo. En los últimos meses el turismo ha aumentado en Barranco, principalmente por la mayor llegada de visitantes locales y algunos de Europa.

Arribos. En el primer semestre han llegado a Barranco hasta 112 mil turistas, según el Mincetur. Al cierre del 2021 se espera llegar a 450 mil; antes de la pandemia se recibía más de 800 mil.

OTROSÍ DIGO

Terrenos. En los últimos años con las inversiones en nuevos proyectos, Barranco aumentó su valor de terreno, aunque este varía según la zona. Así, en aquella cercana a Surco el metro cuadrado puede llegar a costar entre US$ 1,000 y US$ 1,500; al final de la vía Expresa en Barranco sube a US$ 1,900; en Pedro de Osma Malecón el metro cuadrado puede superar los US$ 2,800.

En cuanto a proyectos de vivienda, se viene ejecutando un promedio de ocho proyectos de edificios multifamiliares en diferentes partes del distrito, algunos tienen un componente comercial con tiendas en el primer piso, dijo.