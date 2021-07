Barclays Plc está aumentando el salario de los banqueros junior, uniéndose a rivales de Wall Street, como JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp., en el pago de salarios para retener al personal en medio de los altos niveles de agotamiento.

El banco londinense aumentará los salarios base de todos los analistas estadounidenses en US$ 15,000 y los de sus asociados y vicepresidentes en US$ 25,000, según una persona con conocimiento del asunto. Según los cambios, los salarios base de los analistas de primer año aumentarán a US$ 100,000, dijo la fuente.

Para el personal fuera de Estados Unidos, los aumentos porcentuales equivalentes serán en moneda local, según la persona. El incremento salarial entrará en vigor el 1 de julio para todos los banqueros junior en la organización bancaria de Barclays y comenzó a ser comunicado formalmente el miércoles.

Un portavoz de Barclays declinó hacer comentarios.

Wall Street busca aliviar la presión sobre los banqueros que están comenzando su carrera y que se han visto inundados por el flujo de operaciones en medio de la rutina del trabajo desde casa. Los bancos han intentado conceder aumentos de sueldo, pagar vacaciones y aplicar toques de queda en un intento por evitar deserciones.

Una presentación de un grupo de analistas de Goldman Sachs Group Inc. puso el tema en primer plano a principios de este año cuando arrojó luz sobre sus semanas de 100 horas y el deterioro de la salud física y mental.

Barclays ya ha modificado algunas de sus políticas destinadas a proteger la salud mental de los banqueros de inversión junior. Como parte de esos cambios en la política en abril, Barclays dijo que los analistas y asociados no deberían trabajar de las 9 de la noche del viernes a las 9 de la mañana del domingo, excepto cuando sea inevitable, como en el caso de la dotación de personal para operaciones en directo. También señaló que sus empleados más jóvenes deben tomar vacaciones de cinco días dos veces al año, recomendando que se desconecten completamente del trabajo.

La medida de Barclays sigue a la de JPMorgan, que aumentó el salario de los banqueros junior, ofreciendo a los analistas de primer año salarios iniciales de US$ 100,000. En abril, el banco comunicó a su personal que agregaría casi 190 trabajadores a sus filas de banca de inversión para aliviar la carga. Bank of America anunció en abril que sus banqueros de inversión junior obtendrían una aumento de sueldo al mes siguiente.

En otros esfuerzos, Credit Suisse Group AG y Wells Fargo & Co. anunciaron que darían a algunos de sus empleados junior bonificaciones únicas, mientras que Houlihan Lokey Inc. ofreció a algunos trabajadores vacaciones con todos los gastos pagados.

Jefferies Financial Group Inc. puso a disposición una selección de codiciados beneficios de fitness, como una bicicleta Peloton Interactive Inc. y productos de Apple Inc.